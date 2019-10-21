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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Pes etmek yok başkan

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
Pes etmek yok başkan

Erdal Fernergiz yazdı...

ADANA Demir-spor, sıkıntılı bir dönem geçirirken gitmek kolay be başkan Murat Sancak... Ya sonrası silebilir misin yaptıklarını, söylediklerini, yaşattığın düşleri... Tamam çabanın karşılığını alamıyorsun bunu kabul ediyoruz ama bu sizden kaynaklanmıyor be başkan...

TAKIM SONUCA GİDEMİYOR

BAŞKAN, yaptığınız teknik direktör değişikliği takımda olumlu bir hava yarattı. Mavi Şimşekler Uğur Tütüneker ile daha derli toplu, daha iştahlı oynuyor. Son maçlarda da öne geçiyor ama sonunu getiremiyor. Bunu düzeltmek de teknik ekibin görevi. Son Altınordu, Hatay maçları tüm camiayı üzdü. Tabi ki en çok üzülenlerin başındasınız Başkan... inanıyorum ki Mavi Lacivertli ekip bu kötü gidişi en kısa zamanda düzeltecek ve seri galibiyetler alarak hem sizi hem de camiayı sevindirecek. Güzel günlerin sonu da Süper Lig olacak.

MUHTEŞEM TARAFTAR

Siz, 4 Temmuz 2018 yılında başkan olduğunuzda Demirspor camiasına ve muhteşem taraftarına “Bu takımı şampiyon yapmadan gitmeyeceğim” demediniz mi başkan. Geçen yıl Play-Off’ta final oynayan takımın başkanı olarak bu coşkuyu tüm kente yaşatmadınız mı başkan. Şimdi de durum o kadar kötü değil, 8. Hafta sonunda 10 puan. Tamam yukarıdakilerle makas biraz açılmış durumda ancak kapatılmayacak gibi de değil. Yeter ki takım o havayı yakalasın.

YOLA DEVAM

Hatay yenilgisinden sonra bırakma kararı alan ve birkaç gün içerisinde de kongre kararı alacaklarını söyleyen Başkan Murat Sancak’a sesleniyorum. ‘Yoruldum’, ‘Üzüldüm’ diyorsunuz ama şunu çok iyi bilin ki bu camia ve taraftar sizi bırakmak istemiyor. Şimdi size düşen de kararınızı yeniden gözden geçirip, başkanlığınızı sürdürmeniz. Sizin de söylediğiniz gibi “PES ETMEK YOK YOLA DEVAM” be başkan...

 

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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