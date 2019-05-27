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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.05.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

BU COŞKUYU ÖZLEMİŞİZ…

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr

Erdal Fernergiz yazdı...

Gerçekten de özlemişiz böyle güzel bir geceyi yaşamayı. Özlemişiz böyle bir atmosferi, böyle bir taraftar topluluğunu, böyle bir final heyecanını… Demirspor-Hatayspor arasında oynanan Play-Off’un ilk maçından bahsediyorum. Gerçekten her şey güzel başladı. Maç da dostça oynandı. Sonunda golsüz eşitlik vardı ama yarı finale yakışır bir karşılaşma oynandı.

Müthiş taraftar

Maça gelince.. Maç hemen hemen denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçti. Rakip biraz üstün göründü.

Saha ve seyirci avantajı ile maça başlayan Demirspor üstünlük kurmak istese de rakip buna izin vermedi. Beklenenden uzak bir görüntü sergileyen Mavi Lacivertliler, bireysel yeteneklere bel bağlamış kendi evinde oynamanın ve o muhteşem taraftarına rağmen isteksiz bir futbol ortaya koydu. Şu oyuncu iyiydi diyeceğimiz birini söylemek zor. Defansta Adil, sağ tarafta Berk biraz da Semih gayretliydi. Takımın golcüsü Pote ise sahada kayıptı. Adeta çıkana kadar 10 kişi oynadı Demirspor. Teknik Direktör Ümit Özat’ın da kenardan çok müdahil olamadığı maç golsüz sona erdi. Mavi Lacivertliler ilk maçın avantajını kullanamadı, işi deplasmanda oynayacağı rövanşa bıraktı. Bekleyip göreceğiz.

 Hatayspor’u beğendim

Bölgemizin güçlü ekiplerinden Hatayspor’u Demirspor karşısında beğendim. Bordo Beyazlılar maç boyunca defansta, orta sahada, ileride ne yaptığını bilen, topu iyi kullanan, verilen taktiğe uyan, tam bir takım oyunu sergiledi.  Sadi, Selim, Gökhan, Diallo, Yusuf ve Caner iyiydi diyebileceğimiz oyunculardı. Teknik Direktör İlhan Palut da takımı iyi hazırlamış. Neticede Hatayspor Adana’dan isteğini alarak döndü. İşi evine bıraktı. Pazar günü Hatay’da iki takım da finale çıkmak için mücadele edecek.

HAK EDEN KAZANSIN

Osmanlıspor’u iki farklı yenerek avantaj elde eden ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan Gazişehir’i de tebrik etmeden geçmeyelim.  Bölgemizden üç takımın biri Play-Off’tan Süper Lig’e çıkacak. Bölgemiz için büyük bir kazanç.  Üç takmımımıza da başarılar diliyorum. Hak eden kazansın istiyorum.

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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