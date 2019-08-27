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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.08.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Adanaspor'da aranan golcü bulundu

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr

Erdal Fernergiz yazdı...

 TFF 1. Lig’de ikinci hafta maçları oynandı ve bölgemiz takımları istediklerini alarak taraftarını sevindirdi. Takımlarımızın iyi görüntüsü ilerisi için de umut veriyor. Hedef Süper Lig...

EZE, eze eze gol atar

Bir kaç sezondur adeta golcüden yoksun kadrosuyla mücadele etmek zorunda kalan ve birçok maçta bunun sıkıntısını yaşayan Adanaspor nihayet aradığı golcüyü bulmuş görünüyor. Eskişehirspor karşısında izlediğim Friday EZE aranan kan görüntüsü verdi.

Hem hızlı, hem teknik ve gol atmasını da biliyor bu EZE. Kısa zamanda taraftarın da sevgisini kazanır, çünkü tribüne de oynuyor. Adanaspor’un galibiyetine 2 gol ve bir asistle katkı yaparak kalitesini de gösterdi. Bekleyip göreceğiz.

Temennimiz Turuncu Beyazlıların bu ligi iyi bilen deneyimli Teknik Direktörü Levent Eriş ve yeni kadrosuyla zirveye oynaması. Eren Keleş’e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Eren iki maçtır sonradan oyuna giriyor ve başarılı da oluyor. Eskişehir maçında girdikten sonra oyunun şekli nasıl değişti bunu da gördük. Bir de gol atarak skora da katkı verdi. Bu futbolcunun acilen ilk 11’e monte edilmesi ve azami şekilde faydalanılması gerekir. Turuncu Beyazlı taraftarların da takıma sahip çıkması ve kısır çekişmelerden uzak, başarı için odaklanması lazım, çünkü başka Adanaspor yok.

ŞİMŞEK PUANLA DÖNDÜ

Adana’nın diğer güzide ekibi Adana Demirspor da haftayı puanla kapatmasını bildi. Mavi Şimşekler ilk hafta Balıkesirspor’u yendi ve zor deplasman Bolu’dan bir puan çıkardı. 3 puan da olabilirdi ama takımın temel taşlarının sakatlıkları bunu önledi.  Kaybetmemek çok önemliydi. Ayrıca oynanan oyun ve istek, hırs bir kaç hafta sonra semeresini gösterir Mavi Şimşekler hedeflediği Süper Lig’e adım adım ilerler. Bolu’da takımı yalnız bırakmayan cefakâr taraftar ile birlikte Başkan ve yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ayrı bir güç veriyor takıma. Tüm camia şampiyonluğa inanmış durumda. 

HATAY DOLU DİZGİN

Bölgemizin diğer bir ekibi Hatayspor ilk iki haftayı galibiyetle kapatıp ikide iki yaptı. Bordo Beyazlılar, son oynadığı maçta Menemen-

spor’u farklı mağlup ederek puan cetvelinde averajla ikinci sıraya oturdu. Deneyimli ve istikrarlı kadrosu ile bu sezona da damga vuracağına yürekten inandığım Hatayspor oynadığı futbolla da zevk veriyor. Hataylılar da destek olursa geçen sezon kıl payı kaçan şampiyonluğun bu sezon gelmemesi için bir neden yok.

Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum, her şey gönlünüzce olsun.

Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
efernergiz@hurriyet.com.tr
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