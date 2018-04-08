Taraftarıyla Yürüyen Antalyaspor
Engin Erdem yazdı.
Kasımpaşa maçından sonra nisan ayı içerisinde oynayacağımız Bursaspor,Karabük ve Konyaspor maçlarından alınacak yedi puanın ligde kalma konusundaki sıkıntıyı ortadan kaldıracağını belirtmiştim.Ayrıca takımın desteklenmesi gerektiğini ve Hamza Hamzaoğlu’nun da arkasında durulması gerektiğini yinelemiştim.İşler tam da istediğimiz gibi gitti Geçen süre oynanan Bursaspor ve Karabük hatta Kasımpaşa maçıyla son üç maç dokuz puan ile sezonun en iyi formu yakalandı.İnanılmaz özveri,istek ve akıl ligde kalma işini yüzde 80 ile bitirdik gibi gözüküyor. Ligin başından beri ben yazdım ve yineledim.Bu takımın düşme konusunda problem yaşamayacağını söyledim.Tarihinin en bağlı taraftarıyla yürüyen bir Antalyaspor izliyoruz bu sene..
Resmen olmasa da kısmen düşmüş bir takımla oynadık. Karabükspor.Hoca değişikliğiyle en korkulacak takım halinde.Kaybedecek bir şeyleri yok.Maçın zor geçeceği belliydi. Alınan üç puan çok önemli. Bu tür maçlarda bu tür haftalarda kimse oyuna bakmaz göz tabeladadır. Eğer sayı olarak üstünsen hanene üç puan yazıldıysa o iş bitmiştir. Çabuk unutulur. Kim oynarsa oynasın takımın bir sistemi var ve buna göre bir oyun şablonuyla oynuyorlar. Eğer aynı oyun ve mücadele Konyaspor maçında da devam ederse problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.
Son olarak Herkes stadyuma davet ediyorum Konyaspor maçında Antalyaspor’umuzun yanında olalım takımı destekleyelim.
Eto’o konusu mu hiç üzerine gitmeden Antalyaspor forması giyen,kırmızı beyazlı oyuncuları desteklememiz lazım. Kişiler geçici Antalyaspor kalıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle