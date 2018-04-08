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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.04.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Taraftarıyla Yürüyen Antalyaspor

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com

Engin Erdem yazdı.

Kasımpaşa maçından sonra nisan ayı içerisinde oynayacağımız Bursaspor,Karabük ve Konyaspor maçlarından alınacak yedi puanın ligde kalma konusundaki sıkıntıyı ortadan kaldıracağını belirtmiştim.Ayrıca takımın desteklenmesi gerektiğini ve Hamza Hamzaoğlu’nun da arkasında durulması gerektiğini yinelemiştim.İşler tam da istediğimiz gibi gitti Geçen süre oynanan Bursaspor ve Karabük hatta Kasımpaşa maçıyla son üç maç dokuz puan ile sezonun en iyi formu yakalandı.İnanılmaz özveri,istek ve akıl ligde kalma işini yüzde 80 ile bitirdik gibi gözüküyor. Ligin başından beri ben yazdım ve yineledim.Bu takımın düşme konusunda problem yaşamayacağını söyledim.Tarihinin en bağlı taraftarıyla yürüyen bir Antalyaspor izliyoruz bu sene..

Resmen olmasa da kısmen düşmüş bir takımla oynadık. Karabükspor.Hoca değişikliğiyle en korkulacak takım halinde.Kaybedecek bir şeyleri yok.Maçın zor geçeceği belliydi. Alınan üç puan çok önemli. Bu tür maçlarda bu tür haftalarda kimse oyuna bakmaz göz tabeladadır. Eğer sayı olarak üstünsen hanene üç puan yazıldıysa o iş bitmiştir. Çabuk unutulur. Kim oynarsa oynasın takımın bir sistemi var ve buna göre bir oyun şablonuyla oynuyorlar. Eğer aynı oyun ve mücadele Konyaspor maçında da devam ederse problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.

Son olarak Herkes stadyuma davet ediyorum Konyaspor maçında Antalyaspor’umuzun yanında olalım takımı destekleyelim.

Eto’o konusu mu hiç üzerine gitmeden Antalyaspor forması giyen,kırmızı beyazlı oyuncuları desteklememiz lazım. Kişiler geçici Antalyaspor kalıdır.

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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