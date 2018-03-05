Şans faktörü

Hal böyle olunca da Sivasspor önünde yeşil sahada başarılı olma şansı öncelikle mücadeleden sonrasındamda biraz olsun futbol şansının yanında olması gerekiyordu Antalyaspor’un. Kısaca topun biraz bizi sevmesi gerekiyordu ko
Ne oldu. Olmadı. Top bizi sevmedi.Oyun içerisinde top kapma,topa sahip olma,pozisyon,şut gibi bir çok istatistiksel üstünlüğü sağladığı maçta Antalyaspor mağlup oldu.
Sonuç olarak bu maç geçti.Antalyaspor Sivasspor mağlubiyetini hemen unutup önümüzdeki kalan maçlara konsantre olmalıdır. Bu maçta alınan mağlubiyet geçen hafta alınan bir puanın ne kadar önemli olduğumu gözler önüne sermiştir. Daha çok maç kazanılacak çok puan var. Camia takımının yanında olmalıdır...