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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Engin Erdem>Sahipsiz Antalyaspor
Engin Erdem

Sahipsiz Antalyaspor

Geçtiğimiz sezon son maçta UEFA şansını kaybeden,ligi beşinci sırada tamamlayan gümbür gümbür gelen bir Antalyaspor. Çok uzağa değil dönüp 2017 Mayıs ayına bakalım. Gelecekten ne kadar da umutluyduk. Antalya’nın güneşi gibi parlayan aydınlık bir Antalyaspor’a ne oldu? Bir takım nasıl da bu duruma geldi? Kimin suçu var? Neler oluyor?

Hürriyet Haber
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Engin Erdem

Engin Erdem

Antalyaspor
 
Hakikaten akıllarda zarar çok kötü bir durumda Antalyaspor şu an. Geçen sezon başarıyı getiren her şey teker teker kayboluyor. Bir anda sahipsiz bir Antalyaspor oluştu. Kimse kalmadı. Başkan teknik direktör futbolcu herkes bir an da takımdan uzaklaştı.
 
Terk edilen bir köy gibi kaldı Antalyaspor. Bu durumda çıkılan Başakşehir maçından ne beklenir ki ? Direnilse de sonuç mağlubiyet.
 
Acil olarak takıma sahip çıkılması gerekiyor. Hala bir teknik adamla anlaşılmış değil neyi bekliyorlar akıl almıyor. Şehrin dinamikleri Valisi Belediye başkanları hemen el atmalı duruma.Bu takım bir alt lige düşerse bambaşka sorunlar beraberinde gelir.Ligde her maç önemli olduğunu bilinmeli. David badia iyi niyetli fakat o da bir yere kadar. Bu önemli haftalar alt yapı hocasıyla geçmez! Koskoca bir takım ortada kaldı. Sonumuz hayır olsun demekten başka elden bir şey gelmiyor.
 
Son sözüm taraftara, Antalyaspor kim gelirse gelsin başkanından , teknik adamına futbolcusuna kadar kırmızı beyaza gönül verenlerindir. Siz destek verdikçe bu takım geçmişte olduğu gibi bugün de bu kötü günleri atlayacaktır.

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