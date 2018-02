Sahipsiz Antalyaspor

Hakikaten akıllarda zarar çok kötü bir durumda Antalyaspor şu an. Geçen sezon başarıyı getiren her şey teker teker kayboluyor. Bir anda sahipsiz bir Antalyaspor oluştu. Kimse kalmadı. Başkan teknik direktör futbolcu herkes bir an da takımdan uzaklaştı.



Terk edilen bir köy gibi kaldı Antalyaspor. Bu durumda çıkılan Başakşehir maçından ne beklenir ki ? Direnilse de sonuç mağlubiyet.



Acil olarak takıma sahip çıkılması gerekiyor. Hala bir teknik adamla anlaşılmış değil neyi bekliyorlar akıl almıyor. Şehrin dinamikleri Valisi Belediye başkanları hemen el atmalı duruma.Bu takım bir alt lige düşerse bambaşka sorunlar beraberinde gelir.Ligde her maç önemli olduğunu bilinmeli. David badia iyi niyetli fakat o da bir yere kadar. Bu önemli haftalar alt yapı hocasıyla geçmez! Koskoca bir takım ortada kaldı. Sonumuz hayır olsun demekten başka elden bir şey gelmiyor.



Son sözüm taraftara, Antalyaspor kim gelirse gelsin başkanından , teknik adamına futbolcusuna kadar kırmızı beyaza gönül verenlerindir. Siz destek verdikçe bu takım geçmişte olduğu gibi bugün de bu kötü günleri atlayacaktır.