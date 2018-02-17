Ne Dediysek O

Sezon başından beri iç saha maçlarında kazanılan galibiyetlerle sıralamada bir yer edineceğimiz üzerinde durdum. Hamza hocaya ve yaptığı transfere güvenilmesi gerektiğini

ve her şekilde taraftarın Antalyaspor’un arkasında durması gerektiğini de belirttim.Kısaca ne gördüysem özellikle yeşil saha üzerinde olan bitenleri siz okurlarıma analiz yapmaya çalıştım.

Bugün 2-1 lik skorla kazanılan Kayserispor maçı ve yaşanılanlar yanılgıya düşmediğimin göstergesi. Buna seviniyorum çünkü Antalyaspor kazanıyor. Antalyaspor başarılı oluyor. Şehrimizin takımı, bizim takımımız Antalyaspor…

Hem saha içeresinde hem de saha dışında birlik dirlik olmuş durumdayız. Bu enerji sinerji de sahaya olumlu yansıyor ve 89 dakika da galibiyet golü atarak sonuç geliyor. Bu olumluluk futbolda çok önemli bir yere sahip bana göre

Bundan sonra da durum ne olursa olsun. Kim oynarsa oynasın takımın yanında hocanın arkasında olmakta büyük fayda var. Oyun olarak değil skor olarak düşünmek gerekiyor.Son olarak Kayserispor maçından alınan üç puan bir nebze rahatlattı fakat önümüzde çok maç ve alınacak çok puan olduğu da aşikar. Bunun için hem taraftar hem futbolcularda rehavetle kapılmadan lig sonuna kadar disiplinli bir şekilde devam edilmesi gerekli...