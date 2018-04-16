Konyaspor’u ve Eto’o’yu çok büyüttük !
Antalyaspor tarihinde son on senenin yedi sekiz gün öncesinden taraftarlarca bu kadar sahiplenilen bu kadar yaşanılan bu kadar heyecan duyulan maçıydı Konyaspor maçı. Peki bunca şey doğru muydu?
Ligin bitimine 6 hafta kala 34 puanlı Antalyaspor 28 Puanlı Konyaspor’u sahasında ağırladı. Aralarında altı puan fark olan Konyaspor maçının bu derece önemli hale getirilmesi bir sürü haber spekülasyon ortaya atılması Antalyaspor’un oyunsal ve psikolojik dengesini bozdu. Taraftar çok fazla yaşadı bu maçı. Bu yaşayış futbolculara olumsuz stres olarak yansıdı.Daha önce söylediğim gibi fazla gözde büyütmeden oldu bittiye getirilse belkide şu an Antalyaspor’un galibiyetini konuluşuyor olabilirdik.
Pozisyona giremediği maçta Antalyaspor en azından 1 puan aldı. Konyaspor maçındaki oyuncuların gerginliği ve tedirginliği taraftarın önünde aman ne yapmadan sahadan ayrılırım endişesi mağlubiyet de getirebilirdi. Özellikle bu haftalarda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Alınan her puanın ligde önemi var. Aynı zamanda rakip ile puan farkını korumak extra önemliydi.
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