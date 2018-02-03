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Engin Erdem

Engin Erdem

dowso21@gmail.com

Kenetlen Antalyaspor’lu

3 Şubat 2018

Yeni Malatya maçı bir gece öncesinde  sosyal medya üzerinden Kenetlen Antalyasporlu başlığıyla örgütlenen Antalyaspor taraftarının kazandığı bir maç olarak tarihe geçti.

Eskindendir,Antalyaspor taraftarı ne zaman takım zor durumda kalsa o zaman birlik olur,o zaman ateşini takıma yansıtır ve sonucu da büyük çoğunlukla lehte sonuçlanır. 

3-1 lik skorda futbolcuların ve teknik heyetin emeği var ama asıl emek liseli Ahmet’te, Sanayi de çalışan Mahmut’ta. Antalyaspor için birlik çağrısı yapan Eski ve Yeni Başkanlarda,Milletvekillerimizde Belediye başkanlarımızda Valimizde kısacası 7 den 70 e Kalbinde Antalyaspor sevgisi olan herkes yüreklerini enerjilerini bir başlık altında birleştirerek galibiyeti söktü aldı. Alkışlar tüm Antalyaspor sevdalılarına…

Saha içerisine Futbol’a dönersek galibiyet Hamza Hamzaoğlu başarısıdır. Devre arası çalıştı. Eto’o,Nasri,Menez diyerek basına demeç verip hayıflanmadı. Önüne baktı.Çalışmaya odaklandı. Sonuç 90 dakika önde basan arayan ne yaptığını bilen bir Antalyaspor. 

Daha yol uzun desteğe devam ….

 

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