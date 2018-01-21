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Engin Erdem

Kazançlı mağlubiyet

Özellikle son kırk elli gündür Antalya sokaklarında ne zaman Antalyaspor konusu açılsa insanlar buruk, ümitsiz, sinirli yani tadı tuzu yok kimsenin.

Hürriyet Haber
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Engin Erdem

Engin Erdem

Antalyaspor

Yönetim krizleri,futbolcu problemleri derken ilk yarıda da alınan on yedi puanda eklenince taraftar kendince düşünüyor acaba o eski kara günler geri gelir mi diye? Haksızda sayılmazlar hani. Ama söyle bir şey söyleyeyim gelmez. Yani bu takım bir alt lige falan düşmez!

Beşiktaş maçı kaybedilmiş olabilir fakat sezon başından beri yakalanamayan birliktelik,takım olgusu, iştah ve caba geri geldiği çok açık ortada.Hamza Hamzaoğlu futbolcular üzerinde olumlu etki yaratmış.Kaybedilmiş bir maç olabilir Beşiktaş maçı fakat ileriye dönük kazanılan şok şey var.Bir galibiyet ve kazanılacak özgüvenle özellikle Antalya’daki maçlarda bu takım rakiplerine sahayı dar edecek gibi duruyor. Tabi bu performans Beşiktaş maçına özgü değilde diyip bir virgül bırakalım.

Son söz;Eto’o,Nasri,Menez vs kim giderse gitsin. Antalyaspor hali hazırdaki kadrosuyla belki ilk on hedefini yakalayamaz ama ligde rahat kalacak potansiyele sahip.

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