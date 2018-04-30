Karaları Bağlama Antalyaspor’lu
Bazı maçlar vardır meşin yuvarlak üç kale direğinin arasından bir türlü geçmez. Geçmek istemez. Topun canı vardır derler ya öyle bir maç oldu Trabzonspor karşılaşması.Top bir türlü sevmedi Antalyaspor’u.
Gerek oyun iştahı gerek takım dizilişi ve oyuncu seçimleri konusunda ideale çok yakın çıkılan bir maçta özellikle de kendi sahasında belki de ligi bitirecek bir durumda kendi saha ve seyircisi önünde kaybedilen üç puan tüm Antalyaspor severler için çok üzüntü verici bir durum.Fakat ben her zaman olumlu taraftan bakmaktan yanayım.
Ligin bitimine son üç hafta kala puan tablosundaki rakiplerimizin hala üç puan önündeyiz. Özellikle bu hafta deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçı çok daha önem kazandı Trabzonspor mağlubiyetinden sonra.Hem rakibimizin yaklaştırmamak hem de son iki haftaya girilirken alınacak bir galibiyetle ligde kalmayı garantileme şansına sahip olabiliriz.
Karaları bağlamadan her zaman ve her şekilde ligin son maçının son dakikasına kadar takımın ve hocanın yanında olmalıyız. Desteği arkalarında hissetmelerini sağlamalıyız.
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