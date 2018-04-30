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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
30.04.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Karaları Bağlama Antalyaspor’lu

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com

Bazı maçlar vardır meşin yuvarlak üç kale direğinin arasından bir türlü geçmez. Geçmek istemez. Topun canı vardır derler ya öyle bir maç oldu Trabzonspor karşılaşması.Top bir türlü sevmedi Antalyaspor’u.

Gerek oyun iştahı gerek takım dizilişi ve oyuncu seçimleri konusunda ideale çok yakın çıkılan bir maçta özellikle de kendi sahasında belki de ligi bitirecek bir durumda kendi saha ve seyircisi önünde kaybedilen üç puan tüm Antalyaspor severler için çok üzüntü verici bir durum.Fakat ben her zaman olumlu taraftan bakmaktan yanayım.

Ligin bitimine son üç hafta kala puan tablosundaki rakiplerimizin hala üç puan önündeyiz. Özellikle bu hafta deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçı çok daha önem kazandı Trabzonspor mağlubiyetinden sonra.Hem rakibimizin yaklaştırmamak hem de son iki haftaya girilirken alınacak bir galibiyetle ligde kalmayı garantileme şansına sahip olabiliriz.

Karaları bağlamadan her zaman ve her şekilde ligin son maçının son dakikasına kadar takımın ve hocanın yanında olmalıyız. Desteği arkalarında hissetmelerini sağlamalıyız.

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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