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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Hamza Hamzaoğlu’nun Antalyaspor’u

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com

Ocak ayında başkanı olmayan Antalyaspor’a Hamza Hamzaoğlu imza atıp teknik direktör olduğunda aslında camianın pek umudu kalmamıştı. Arkasından takımdan ayrılan kağıt üzerindeki dünya yıldızları durumu da herkesi umutsuzluğa doğru götürüyordu. Tek ayakta kalan Antalyaspor vefakar taraftarı ve Hamza Hamzaoğlu’nun inancıydı.

Hoca ne mi yaptı, birincisi çalıştı devre arasında çalıştı, milli arada çalıştı. İkincisi yıllardır 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Antalyaspor’u 4-4-2 sistemiyle oynatmaya özellikle de hücumda daha zengin bir görüntüye büründürdü. Üçüncüsü sessiz sedasız orta sahaya Hakan Özmert ve Forvete Doukara olmak üzere iki dışardan Jevtovic ve Sangane olmak üzere iki tane içeriden transfer diyorum artık ben yaparak 4 tane direk ilk onbir de oynayacak takıma güç kazandıracak isim transfer etti. Dördüncüsü ve en önemlisi hoca sürekli birlik beraberlik çağrısı yaptı. Bütünleşmenin,arkadaşlığın,çalışmanın meyvelerini teker teker toplamaya başladı.Bursaspor karşısında ne yaptığını bilen Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanının arından üst üste ikinci haftasında üç puan alarak puanını 31 yaptı.

Gelecek hafta ligden kısmen düşen Karabükspor önünde disiplinli bir oyunla alınacak üç puanla bu sene köprüyü kazasız geçmeye çok yaklaşacağız.Bu da Antalyaspor geleceği açısından çok çok önemli.

Antalyaspor başına geçen belki de tek Türkiye ligi şampiyonluğu kupasını kaldırmış bir teknik adam Hamza Hamzaoğlu. Kadro konusunda kağıt üzerinde büyük sıkıntıları olan takımı böylesine geliştirmek aldığı enkazı parlatmak büyük saygı duyulacak iş. Bir alkışta Antalyaspor’a hocayı kazandırana…

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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