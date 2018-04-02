Hamza Hamzaoğlu’nun Antalyaspor’u
Ocak ayında başkanı olmayan Antalyaspor’a Hamza Hamzaoğlu imza atıp teknik direktör olduğunda aslında camianın pek umudu kalmamıştı. Arkasından takımdan ayrılan kağıt üzerindeki dünya yıldızları durumu da herkesi umutsuzluğa doğru götürüyordu. Tek ayakta kalan Antalyaspor vefakar taraftarı ve Hamza Hamzaoğlu’nun inancıydı.
Hoca ne mi yaptı, birincisi çalıştı devre arasında çalıştı, milli arada çalıştı. İkincisi yıllardır 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Antalyaspor’u 4-4-2 sistemiyle oynatmaya özellikle de hücumda daha zengin bir görüntüye büründürdü. Üçüncüsü sessiz sedasız orta sahaya Hakan Özmert ve Forvete Doukara olmak üzere iki dışardan Jevtovic ve Sangane olmak üzere iki tane içeriden transfer diyorum artık ben yaparak 4 tane direk ilk onbir de oynayacak takıma güç kazandıracak isim transfer etti. Dördüncüsü ve en önemlisi hoca sürekli birlik beraberlik çağrısı yaptı. Bütünleşmenin,arkadaşlığın,çalışmanın meyvelerini teker teker toplamaya başladı.Bursaspor karşısında ne yaptığını bilen Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanının arından üst üste ikinci haftasında üç puan alarak puanını 31 yaptı.
Gelecek hafta ligden kısmen düşen Karabükspor önünde disiplinli bir oyunla alınacak üç puanla bu sene köprüyü kazasız geçmeye çok yaklaşacağız.Bu da Antalyaspor geleceği açısından çok çok önemli.
Antalyaspor başına geçen belki de tek Türkiye ligi şampiyonluğu kupasını kaldırmış bir teknik adam Hamza Hamzaoğlu. Kadro konusunda kağıt üzerinde büyük sıkıntıları olan takımı böylesine geliştirmek aldığı enkazı parlatmak büyük saygı duyulacak iş. Bir alkışta Antalyaspor’a hocayı kazandırana…
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