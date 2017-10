Süper lig eskisi gibi değil artık! Her takım iddialı, her takım mücadeleci, her takım sahasında aslan. Eskiden süper ligde başarılı olmanın altın kuralı iyi transfer yapmaktı. İyi oyuncuları toplayan takımlar, zaten standardı belli olan ligde bir şekilde maçı lehlerine çevirebiliyorlardı. Özellikle hem yayın hem bahis gelirlerinin yükselmesiyle birlikte zaman zaman takımlar hata yapmasa da özellikle oyuncu tercihlerinde minimum hata yapıyorlar. Hem de bunca popülaritesi artan bir ligde kalıcı olmak başarılı olmak için doğru teknik adam tercihleri ve doğru sistemsel oyun düzenleriyle oynama gayreti içerisindeler.



Hal böyle olunca Antalyaspor 2 sezondur yaptığı transferlerin geçtiğimiz sezon faydasını görse de bu sezon ki yapılan süper transferlerden bir türlü tam anlamıyla faydalanamadı.

Sebebi gayet açık; gelen transferlerin Antalya’yı tatil cenneti olarak görmesi bir diğeri de sistemsizlik. Sezon başında Rıza Çalımbay ile Nasri’nin tartışması bu sezon ki gidişatın ana göstergesi diyebiliriz.



Hocaya saygı yok, disiplin yok, çalışkanlık yok. Sonra kendi saha ve seyirci önünde kazan taraftarın gözünü boya sonra git Bursa’da yokları oyna karşı takım taraftarına ‘Oley’ çektir. 4’lük ol.



Fazla da diyecek bir şey yok aslında durum ortada. Saha da isimler oynamıyor. Saha da kazanmak için futbol oynamak gerekiyor. Futbol oynamak içinde çalışmak sorumluluk ve disiplin gerekiyor. Bunların şu an hiçbiri takımda yok. Olur mu toparlanır mı ? Büyük bir soru işareti...



Gelecek karanlık gözüküyor…