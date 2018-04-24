Fenerbahçe dört Antalyaspor eksi bir
Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor’un teknik direktörü olduğundan beri en çok savunan belki de bendim. Fakat yeri geldiği zaman da yanlışları söylemek Antalyaspor ve taraftarının menfaatleri doğrultusunda hareket etmek boynumun borcu…
Karmakarışık bir Antalyaspor vardı Fenerbahçe deplasmanında. Celuska sağ bekte(defansif katkısı sıfır) Sangane onun önünde(bal yapmayan arı).Maicon Sakıp’ın önünde sol açık(bu sezon ilk defa). Üç tane defansif orta saha ve ilerde tek forvet Doukara. Bırakın pozisyonu bu kadroyla ve dizilişle üç pas ard arda yapamadı Antalyaspor. İnançsızdı.Futboldaki en kötü şey inanmamaktır.
Televizyon başındaki Antalyaspor severler kanal değiştirme seviyesine gelmiştir diye tahmin ediyorum.O derece kötü utanılacak bir futbol oynadı Antalyaspor. Hiç yakışmadı.
Son sözüm artık teknik adamların oyuncu cv’lerinde yazan defans ve defansif orta saha tabirlerine çok takılıp bir puan için gereksiz işlere ve seçimlere imza atmamaları gerekiyor.Defansı oyuncu değil takım yapar.
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