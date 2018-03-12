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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDemba Ba var Samuel Eto’o yok
Spor Arena Demba Ba var Samuel Eto’o yok
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Spor Arena
12.03.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Demba Ba var Samuel Eto’o yok

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com

Göztepe maçı öncesinde düşüncelerimi arkadaşlarımla paylaştığım zaman şöyle demiştim : ‘Antalyaspor iyi oynuyor, Göztepe ilk yarıdaki gibi iyi değil,eğer Demba Ba gününde olmaz ve extra bir şey yapmaz ise Antalyaspor puan ve puanlarla dönebilir.’

Ligimizde artık her takım oyuncu kalitesi bakımından bir seviyeye gelmiş durumda. Maçlar genelde karşılıklı pozisyonlar halinde ortada geçiyor. Saha ve seyirci avantajını kullanan ve bu avantaja takımında bulunan extra oyuncunun katkısını ekleyen takım puanlara çok daha kolay uzanıyor.

Eskiden Antalyaspor çoğu maçı Eto’o’nun yaptığı extra işlerle ve becerilerle kazanıyordu. Eto’o şimdi yok. Antalyaspor iyi bir boks maçı çıkarıyor ama son vuruşu yani rakibi düşürecek nakavt darbesini bir türlü vuramıyor. Darbenin zamanını ayarlayacak,bitirecek duracağı ve vuracağı yeri bilen oyuncu eksikliği çok net gözüküyor Antalyaspor’da.Kısacası Samuel Eto’o yu arıyoruz hücum hattında. Demba Ba 2 gol atıp maçı kazandırıyor Göztepe’ye. Kaliteli oyuncu farkını gösteriyor.Antalyaspor daha fazla pozisyona girdiği maçta mağlup oluyor. Bunun nedeni açık ve net yaratıcı extra kalitede oyuncu eksikliği…Yani Samuel Eto’o..

Ligde haftalar azalıyor.Her maçın her puanın önemi artıyor. Kasımpaşa deplasmanında kesinlikle puan alınması gerekiyor. Yoksa iş daha da ciddi boyutlara taşınacak...

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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