Demba Ba var Samuel Eto’o yok
Göztepe maçı öncesinde düşüncelerimi arkadaşlarımla paylaştığım zaman şöyle demiştim : ‘Antalyaspor iyi oynuyor, Göztepe ilk yarıdaki gibi iyi değil,eğer Demba Ba gününde olmaz ve extra bir şey yapmaz ise Antalyaspor puan ve puanlarla dönebilir.’
Ligimizde artık her takım oyuncu kalitesi bakımından bir seviyeye gelmiş durumda. Maçlar genelde karşılıklı pozisyonlar halinde ortada geçiyor. Saha ve seyirci avantajını kullanan ve bu avantaja takımında bulunan extra oyuncunun katkısını ekleyen takım puanlara çok daha kolay uzanıyor.
Eskiden Antalyaspor çoğu maçı Eto’o’nun yaptığı extra işlerle ve becerilerle kazanıyordu. Eto’o şimdi yok. Antalyaspor iyi bir boks maçı çıkarıyor ama son vuruşu yani rakibi düşürecek nakavt darbesini bir türlü vuramıyor. Darbenin zamanını ayarlayacak,bitirecek duracağı ve vuracağı yeri bilen oyuncu eksikliği çok net gözüküyor Antalyaspor’da.Kısacası Samuel Eto’o yu arıyoruz hücum hattında. Demba Ba 2 gol atıp maçı kazandırıyor Göztepe’ye. Kaliteli oyuncu farkını gösteriyor.Antalyaspor daha fazla pozisyona girdiği maçta mağlup oluyor. Bunun nedeni açık ve net yaratıcı extra kalitede oyuncu eksikliği…Yani Samuel Eto’o..
Ligde haftalar azalıyor.Her maçın her puanın önemi artıyor. Kasımpaşa deplasmanında kesinlikle puan alınması gerekiyor. Yoksa iş daha da ciddi boyutlara taşınacak...
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