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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.03.2018 - 23:21, Son Güncelleme:

Bu maça roman yazılır

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com

Engin Erdem yazdı.

Futbol çok güzel bir oyun.Oyunun en önemli olayı da kazanmak.25 haftada 25 puanla çıkılan bir Kasımpaşa deplasmanı.Güzel oyun,güzel futbol,güzel goller herkes görmek ister. Sonunda kazanmak bal üzerine kaymaktır.Fakat kazanamıyorsan bir şey ifade etmez. Kendini dipte batakta çamurda bulursun.Kazanacaksın ne yapıp ne edip böyle önemli maçları kazanacaksın. Kazanırsan varlığın devam eder…

Şükürler olsun Antalyaspor İstanbul’dan üç puanla dönüyor.

Cuma gecesi evinde televizyonun başında çayını demleyip Kasımpaşa-Antalyaspor maçını izleyip keyif yapan her iki takım ile de alakası olmayan birine maç
sonu maçı nasıp bulduğu sorulsa. Çok güzel,heyecanlı’çekişmeli,bol gollü ve keyifli bir maç izlediğini hoş vakit geçirdiğini söyler.

Antalyaspor taraftarı açısından bakarsak eğer.Adrenalin dolu ve Tek cümle ile roman yazılacak bir maçtı.Sezonun en önemli galibiyeti alındı.Maçı taktik teknik açıdan değerlendirsek hiç olmaz.Bununla beraber Hamza hocayı mı eleştireyim, yoksa harun değişikliği ve iki ikiye geldikten sonraki sakinliğini öveyim mi?10 kişi kalan Kasımpaşa’dan 4 dakika da 2 gol yenmesini mi yazayım?Harun’un altın kafasını mı yazayım? Doukara’nın orta saha dan götürüp attığı golü mü yazayım? Yoksa Son dakikada Boffin’in kurtarışlarını mı yazayım.! Hakikaten sezonun en enteresan en adrenalinli her dakikasından ayrı bir hikaye çıkacak bir karşılaşmaydı Kasımpaşa- Antalyaspor maçı. Çok önemli bir virajdan 3 puanla dönüldü. Bu galibiyet başka bir hava katar önümüzdeki haftalar için..

Son olarak haftaya Bursaspor’u konuk edecek Antalyaspor.Antalya’da bahar aylarında oynanan Bursaspor maçları her zaman Antalyaspor üstünlüğü ile geçmiş üç puanı alan kazanan taraf Antalyaspor olmuştur. Vedin Music’e buradan selam olsun...

Engin Erdem
Engin Erdem
dowso21@gmail.com
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