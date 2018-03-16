Bu maça roman yazılır

Futbol çok güzel bir oyun.Oyunun en önemli olayı da kazanmak.25 haftada 25 puanla çıkılan bir Kasımpaşa deplasmanı.Güzel oyun,güzel futbol,güzel goller herkes görmek ister. Sonunda kazanmak bal üzerine kaymaktır.Fakat kazanamıyorsan bir şey ifade etmez. Kendini dipte batakta çamurda bulursun.Kazanacaksın ne yapıp ne edip böyle önemli maçları kazanacaksın. Kazanırsan varlığın devam eder…

Şükürler olsun Antalyaspor İstanbul’dan üç puanla dönüyor.

Cuma gecesi evinde televizyonun başında çayını demleyip Kasımpaşa-Antalyaspor maçını izleyip keyif yapan her iki takım ile de alakası olmayan birine maç

sonu maçı nasıp bulduğu sorulsa. Çok güzel,heyecanlı’çekişmeli,bol gollü ve keyifli bir maç izlediğini hoş vakit geçirdiğini söyler.

Antalyaspor taraftarı açısından bakarsak eğer.Adrenalin dolu ve Tek cümle ile roman yazılacak bir maçtı.Sezonun en önemli galibiyeti alındı.Maçı taktik teknik açıdan değerlendirsek hiç olmaz.Bununla beraber Hamza hocayı mı eleştireyim, yoksa harun değişikliği ve iki ikiye geldikten sonraki sakinliğini öveyim mi?10 kişi kalan Kasımpaşa’dan 4 dakika da 2 gol yenmesini mi yazayım?Harun’un altın kafasını mı yazayım? Doukara’nın orta saha dan götürüp attığı golü mü yazayım? Yoksa Son dakikada Boffin’in kurtarışlarını mı yazayım.! Hakikaten sezonun en enteresan en adrenalinli her dakikasından ayrı bir hikaye çıkacak bir karşılaşmaydı Kasımpaşa- Antalyaspor maçı. Çok önemli bir virajdan 3 puanla dönüldü. Bu galibiyet başka bir hava katar önümüzdeki haftalar için..

Son olarak haftaya Bursaspor’u konuk edecek Antalyaspor.Antalya’da bahar aylarında oynanan Bursaspor maçları her zaman Antalyaspor üstünlüğü ile geçmiş üç puanı alan kazanan taraf Antalyaspor olmuştur. Vedin Music’e buradan selam olsun...