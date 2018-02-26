Bir puandan daha fazlası

Kayserispor maçına göre daha derli toplu bir ilk onbir sahaya çıktı.Mücadele gücü yüksek, oyunu hem tutabilecek hemde savunabilecek tecrübeli isimler tercih edildiğini gördük.Karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta her iki takım da galibiyete yaklaştı fakat kaçan bir penaltı da göz önüne alındığı zaman bir puanın Antalyaspor için güzel bir sonuç olduğunu öngörebiliriz.
Alınan bir puan hem rakip Osmanlıspor ile aradaki beş puan farkı korumak anlamını taşıyor. Ligde özellikle son haftalara girilirken her maçta alınacak puan veya puanlardan öte rakip takımların aldıkları sonuçlar da çok önem taşıyor. Alttaki Karabük,Alanya,Konyaspor un haftayı mağlup geçirmesi Osmanlı karşısında alınan 1 puan epey karlı bir hafta geçtiği bizlere gösteriyor…