Antalyaspor’un gerçek taraftarları

Pek futbol dışına çıkmak istemem fakat o kadar olağan dışı gelişmeler yaşandı ki kayıtsız kalmak imkansız. Sözüm ona Antalyaspor başkan olmak isteyenler lafa gelince yürekten Antalyasporlular asıl amacı para ve rant olanlar Antalyaspor’u duruma getirdi.Bırakın diyeceğim Antalyaspor ile uğraşmayı ismini kullanmayı, fakat bu kadar yağlı bir kapı herkesin iştahını kabartıyor. Bu da kaosa sebep oluyor. Düzelir mi bu düzende düzelmez. Daha da kötü olur. Çözüm mü çözümü de çok zor…

Olanlar Finike’den, Akseki’den, Manavgat’tan Elmalı’dan kombinesi alan onca yol teperek Antalya’ya gelip Antalyaspor’u gönülden destekleyen. Üzüntüde sevinçte timsal gözyaşı dökmeden , yalandan gülmeden her şeyi yürekten yaşayan çocuğuna Antalyaspor sevgisi aşılayan taraftarlara oluyor.

Gelecek çok karanlık gözüküyor ama gerek Teknik adam gerek Antrenör kim gelirse gelsin çok doğru kararlar vermeliler.Her düşüşün bir çıkışı olduğu unutulmamalıdır.

Antalyaspor’u canı gönülden destekleyen taraftarlara...