Antalyaspor'da bek problemi

Günümüzde her takımın çok iyi savunma yaptığını görüyoruz. Bu savunmaları açmak için hem hücumda hem savunmada başarılı bir oyun yapısı sergilemek isteniyorsa bek oyuncu seçimine takımlar çok dikkat etmeliler. Antalyaspor’a baktığımızda sağ bek pozisyonunda stoperden devşirme Celustka, sol bek pozisyonunda ise uzun zaman boyunca sol kanat ve stoper oynamış savunmada ve hücumda yetenekleri kısıtlı olan Sakıb Aytaç’ın oynadığını görüyoruz.

Karabük maçından önce birçok maçın gösterdiği gibi Antalyaspor özellikle kanat ortalarında ve savunmadan hücuma çıkmada büyük sıkıntılar çekiyor,Sakıb kanadından gelen golde bunun net göstergesi. Bu problemin ana sebebi bek pozisyonunda oynayan oyuncuların kalitesi, hem hücum yönü hem savunma yönü bek pozisyonunda diğer bölgelerde çok kaliteli oyuncuların olduğu Antalyaspor’da çok aksıyor. Acilen en yakın transfer döneminde bu iki mevkide takviye yapılmalı daha üstler ve oyun içinde verimliliği arttırma konusunda harekete geçilmelidir.

Karmakarışık bir maçtı Karabükspor maçı. Ligin puan sıralamasına bakıldığında belki rakip olarak gözükebilir fakat kadro kalitesi bakımından Antalyaspor’un çok çok altında bir takım Karabükspor. İlk yarıda ki azıcık istekli oyun da bunu net olarak gösterdi. İstekli oyun sayısız gol pozisyonuna girilmesine neden oldu. Erken bitecek maç 2-1 kazanıldı.

Son söz de Samuel Eto’o ve Harun Alpsoy’a;

Gelmiş geçmiş Antalyaspor’un en iyi transferi Eto’o. Kazandırdığı maç,oynadığı oyun ve takıma kattığı enerji bambaşka. Harun ise belki de transferini bile göz ucuyla baktık. Antalyaspor’da Leonardo’nun şu ana kadarki en büyük teknik adamlık başarısı…