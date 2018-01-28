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ALTIN PUAN

Geçtiğimiz devrede dünya yıldızları kadrodayken oynanan deplasman maçları ve maçlarda alınan skorlar hüsrandı. Mücadele ve takım olma eksikleri puansız Antalya’ya dönmeye sebep oldu.

Hürriyet Haber
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Engin Erdem

Futbol

Antalyaspor

İlk devrede bu kadroyla maça çıkılsa hepimizin olmaz böyle şey derdi. Eleştiriler sorunlar ardı ardını kovalardı.

Durum gösteriyor ki Süper lig,eski süper lig.Ne kadar takım kadrolarında kağıt üzerinde kalite artsa da puanlar sahada mücadele edilerek kazanılıyor. Akhisar karşısında o mücadeleyi gördük. Son dakika da yenen golle üç puandan olan bir Antalyaspor izlemeye başladık.

Transfer ve maddi problemlerle uğraşan Antalyaspor saha da bunun tam tersi mücadele gösteriyor. Biz Antalyaspor sevdalıların yapması gereken tek şey lig sonuna kadar bu takıma sahip çıkmak bu takımı desteklemektir. Bununla birlikte altın deplasmanda alınan altın değerinde puan yansıdmamalıdır.

 

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