ALTIN PUAN

İlk devrede bu kadroyla maça çıkılsa hepimizin olmaz böyle şey derdi. Eleştiriler sorunlar ardı ardını kovalardı.

Durum gösteriyor ki Süper lig,eski süper lig.Ne kadar takım kadrolarında kağıt üzerinde kalite artsa da puanlar sahada mücadele edilerek kazanılıyor. Akhisar karşısında o mücadeleyi gördük. Son dakika da yenen golle üç puandan olan bir Antalyaspor izlemeye başladık.

Transfer ve maddi problemlerle uğraşan Antalyaspor saha da bunun tam tersi mücadele gösteriyor. Biz Antalyaspor sevdalıların yapması gereken tek şey lig sonuna kadar bu takıma sahip çıkmak bu takımı desteklemektir. Bununla birlikte altın deplasmanda alınan altın değerinde puan yansıdmamalıdır.