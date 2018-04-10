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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.04.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Kadınların Sahası

Elif Çongur
Elif Çongur
etufekci@hotmail.com
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Elif Çongur
Elif Çongur
etufekci@hotmail.com

Elif Çongur yazdı.

Bibiana Steinhaus. Almanya’daki, hatta dünyanın en üst düzey futbol ligleri olarak kabul edilen İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya’daki hakemlik tarihinin seyrini değiştiren kadın.

Steinhaus, önce 2007 yılında Almanya ikinci liginde maç yönetmeye başlayarak Alman profesyonel futbolunda ilk kadın hakem olarak tarihe geçer. Sonra da 2017 yılı itibariyle Bundesliga’da düdük çalarak futbol tarihine bir kez daha adını yazdırır. Kariyerinde pek çok önemli maçın yanı sıra UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ve Londra Olimpiyatları kadınlar altın madalya maçı vardır.

Dünya futbol kamuoyu, Steinhaus’u hep sahanın hâkimi olduğunu ispatladığı anlarda görür. Chemnitzer FC-Bayern Münih maçında mesela. Bayern’in yıldızı Ribery, bi serbest vuruş öncesi topu yere koyarken Steinhaus’un ayakkabılarının bağcıklarını çözerek şaka yapar. Durumu fark eden Steinhaus, Ribery’nin omzuna doğru hafifçe iki kere vurarak şakaya tatlı sert bi şakayla karşılık verir. Gayet kendinden emin. Yine bir Bundesliga maçında karara tepki gösterirken elini omzuna atan Pep Guardiola’ya “İndir o eli” der gibi bi hareket yapar ve Guardiola’nın elini omzundan indirtir.

Türkiye futbol kamuoyu ise onu ne yazık ki; sevgilisi, boyu posu filan gibi magazinel gündemlerle tanır. Bir de Türk kökenli futbolcu Kerem Demirbay’la arasında yaşanlarla.

2015 yılında Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Demirbay kendisini kırmızı kartla oyundan atan Steinhaus’a öfkelenmiş, öfkesini de “Yanlış karar” filan diyerek değil “Bence erkeklerin oynadığı futbolda kadınlara yer yok” biçiminde berbat bir cinsiyetçi yaklaşımla dile getirmişti.
Çünkü kural budur. Bazıları sanırlar ki kadın olmakla/kadına ait bir özellikle/kadın bedenine ilişkin bir göndermeyle kurulan cümleler hakarettir. Elbette Alman spor kamuoyu bu ayrımcı açıklamaya tepki vermiş, Alman Futbol Federasyonu da gereğini yapmış Kerem Demirbay’a cezayı kesmişti. Kulübü Fortuna Düsseldorf da meseleye kayıtsız kalmamış, söz konusu sözlerinden dolayı disiplin cezası vermiş, ayrıca Demirbay’a D-Gençler yaş grubunda oynayan kızlarını maçını yönettirmişti.

Şimdi de öğreniyoruz ki, Bibiana Steinhaus, Borussia Mönchengladbach- Herta Berlin maçında ev sahibi takımın golünü video hakem teknolojisiyle iptal etmiş. Karara öfkelenen ev sahibi takım taraftarları, televizyonlardan bile çok net duyulacak şekilde Steinhaus’a en ağır hakaret olduğunu sandıkları tezahüratları yapmışlar. Yine kural bozulmamış. Yine bazıları kadın olmakla/kadına ait bir özellikle/kadın bedenine ilişkin bir göndermeyle kurulan cümleleri hakaret sanmışlar. Ben şimdi burada tekrar etmeyeyim ama açıkça ifade edeyim, o kullandıkları sözcükler hakaret değil, küfür değil, suç değil. Ama ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık büyük suç.

Mönchengladbach kulübü, taraftarlarının yaptığı tezahüratlar için bir özür mesajı yayınlamış. Alman Futbol Federasyonu’ndan bu tezahüratlara karşı nasıl bir ceza gelecek onu da göreceğiz. Dünya futbolunda kadınların varlığının bu cinsiyetçi, ayrımcı dili statlardan nasıl söküp atacağını da göreceğiz. Bi de her geçen gün; kadınları sahnede, sahada, sokakta daha çok göreceğiz.
Oynarken, maç yönetirken, haklarına sahip çıkarken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elif Çongur
Elif Çongur
etufekci@hotmail.com
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