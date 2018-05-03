Her yaşında mutlu ol Fenerbahçe
Elif Çongur yazdı
Fenerbahçe’nin doğum günü 3 Mayıs 1907 olarak kabul edilir.
3 Mayıs’larda Fenerbahçelilerin Anıtkabir ziyareti, esasında her sene tekrarlanan bir iade-i ziyarettir. Şu ziyaretin iadesidir:
Savaşın soğuk rüzgârını bir nebze de olsa dağıtan güneşli bir İstanbul günü olarak anlatılır 3 Mayıs 1918. O gün Fenerbahçeliler, Çanakkale Cephesi’nden namını duydukları, çok önemsedikleri bir misafiri; Mirliva Mustafa Kemal Paşa’yı ağırlamaya hazırlanıyordur.
Misafirin, Moda’dan Kuşdili Lokali’ne doğru yürüyüşü bittiğinde yorgunluk kahveleri çoktan hazırdır. Sohbete eşlik eden kahveler içildikten sonra, hep birlikte Fenerbahçe’nin kazandığı kupaların olduğu kat gezilir. Sonra Mustafa Kemal’den kulübün hatıra defterini imzalaması rica edilir.
O defterin o sayfasında şunlar yazar:
“Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-i himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim.”
İki saat kadar kulüpte misafir olan Mustafa Kemal, Kurbağalıdere kenarındaki iskeleden Fenerbahçe Kürek Şubesi’nin yarış teknesine binerken “Fenerbahçe’ye sonsuz muvaffakiyetler dilerim. Allahaısmarladık” diyerek veda eder Fenerbahçelilere.
Tam yüz yıl önce bugün.
Ve Fenerbahçe 111. yaşını kutluyor bugün.
Keşke başka türlü olsaydı. Keşke o maçta yaşananlar yaşanmasaydı. Keşke Fenerbahçe doğum gününü, yol arkadaşı Beşiktaş’la yapacağı kupa maçında kutlasaydı. Ama olmadı.
“Yol arkadaşı” dedim evet, ne dediğimin gayet de farkındayım.
Sportif rekabet bir tür yol arkadaşlığıdır çünkü. Aynı liglerde, aynı yollarda, aynı başarının peşinde koştuklarınla rakip de olsan yol arkadaşısındır çünkü. Bütün sporlarda böyledir bu çünkü. Sebastian Coe, Steve Ovett’ın; Nadal, Federer’in; Messi, Ronaldo’nun yol arkadaşıdır. Ve yola çamur sıçradı diye yoldan vazgeçilmez, çamur temizlenir.
Neyse “oydu buydu, öyle oldu böyle oldu”nun detayına girmeyeceğim. O eşiği de çoktan atladığımızı düşünüyorum zaten. Yolu nasıl temizlemeli, ona bakacağız bundan sonra.
Şimdi bendeniz; futbolumuzdaki bu berbat zamanların geçeceğine olan inancımla ve izninizle, baba yadigârı takımımın yeni yaşını kutlayacak, yol arkadaşlarından ayrı düşmeyeceği nice yaşlar dileyecek, tam yüz sene evvel bu vakitler kurulmuş o cümleyi tekrar edeceğim:
“Fenerbahçe’ye sonsuz muvaffakiyetler dilerim.”
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