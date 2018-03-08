Elveda kaptan.

Mutlu aşk yok ve her ölüm erken, tamam. Ama genç ölüm bambaşka. Çok erken. Çok zor. Kabullenmesi çok güç.

Fiorentina kaptanı Davide Astori’ye veda ediyoruz bugün. 31 yaşında. Takımın kamp yaptığı otel odasında, uykusunda kalbi yavaş yavaş durarak gitti buralardan.

Takip ettiğim, ama çok iyi tanımadığım bir futbolcuydu. Takım arkadaşı Riccardo Saponara’nın arkasından yazdığı şahane satırlardan tanıdım.

Belli ki ailesi, dostları ve takım arkadaşları için dolmayacak bir boşluk bıraktı geride. Belli ki özel bir insanmış. Çok sevilen. Etrafıyla ilgili. Yaşamayı seven. Güleryüzlü, neşeli ve espriliymiş. Kulübün gençlerini kollar, büyükleriyle ilgilenirmiş. Sinema sever, takip eder, üzerine konuşurmuş. Bugün bu özel insana, bu gencecik futbolcuya dünya futbolunun önemli isimlerinin ve binlerce taraftarın katıldığı zarif bir törenle veda edildi.

Bir dostun ardından yazılabilecek en sahici satırları kalbinin orta yerinden yazmış Riccardo Saponara. O satırlar bu satırlar:

“Ah kaptan, kaptanım. Neden bizimle kahvaltıya gelmedin? Neden unuttuğun ayakkabılarını Sportiello’nun odasından almadın, neden her zaman yaptığın gibi kahvaltıdan sonra portakal suyu içmedin?

Şimdi bize hayatın devam ettiğini söyleyecekler, ileriye bakmamızı isteyecekler. ‘Kendinizi toplayın’ diyecekler. Ama peki senin boşluğun ne olacak?

Kim her sabah kafeteryaya gelip gülümsemesiyle herkesin içini ısıtacak? Kim bize önceki gece ne yaptığımız sorup sonra da gülecek? Gençlere kim göz kulak olacak, yaşlılara kim sorumluluk verecek?

Floransa’daki restoranların şeflerini kiminle çekiştireceğiz? Televizyon dizileriyle ilgili kiminle konuşacağız? Antrenmandan sonra öğle yemeğini kiminle yiyeceğim? Hadi, geri gel. Daha La La Land’ı yorumlamamız gerekiyor, tıpkı tüm yeni filmlerde yaptığımız gibi.

Floransa’ya geri dön. Takım, sözleşmeni yenilemek için bekliyor ve her gün bize dağıtın iyiliği. Ne olur çık o lanetli odadan, yarınki antrenmanda seni bekliyor olacağız.

Şimdi neredeysen, amaçlarımızı gerçekleştirmemize yardım et. Doğru yolda ilerlememizi sağla. Ah kaptan, kaptanım. Sonsuza kadar kaptanım…”

Toprağı bol olsun. Dünya futbolunun, İtalyan sporseverlerin, Fiorentinalı taraftarların başı sağ olsun. Bu yazı da benden Davide Astori için tarihe düşülmüş bir saygı notu olsun.

Elveda kaptan.