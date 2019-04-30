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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Elveda Josef

Elif Çongur
Elif Çongur
elifcongur@gmail.com
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Elif Çongur
Elif Çongur
elifcongur@gmail.com

Josef Sural. Günümüzde Çekya ve Slovakya olarak ikiye ayrılmış, bir zamanların Çekoslovakya’sında 30 Mayıs 1990’da doğar.

29 yaşında, iki kız babası gencecik bir futbolcu.

2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan profesyonel futbol kariyeri Slovan Liberec ve Sparta Prag’ta devam eder. En uzun süre oynadığı Slovan Liberec takımında bir kez lig şampiyonluğu yaşar. Milli takım forması da giyer. Hatta 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’ye karşı forma giyer. Bu yılın Ocak ayında Aytemiz Alanyaspor’a transfer olur.

Şimdi dönüp geçmişine, şimdi dönüp açıklamalarına, şimdi dönüp fotoğraflarına bakma zamanı. Josef Sural için yarın yok artık çünkü. Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kazadan sağ çıkamadı. O berbat cümleyle söylersek “tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.”

Alanyaspor’la sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada “Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim” demiş. Umarım gencecik ömrünün son ev sahibinde ailenle birlikte güzel günlerin geçmiştir Josef.

Dönüp fotoğraflarına bakıyorum. Büyük kızı Vanessa’yla Alanya sokaklarında geziyorlar. Küçük kızını yeni kucağına almış. Daha üç ay önce. “Eşimle ikinci kez hayatımızın en güzel anını yaşıyoruz. Şimdi ikinci kızımız Melissa Denise’le. Aileye hoş geldin küçük prenses” yazmış.

Kendisi de tam bir ay sonra 30. yaşını kutlayacaktı. Akdeniz’e bakarak.

Elveda Josef. Keşke böyle olmasaydı gidişin. Seni böyle uğurlamasaydık. Bütün golleri kaçırıp, kulüple kavga edip, ne bileyim takımla birbirinize girerek filan olsaydı. Bütün o goller kaçsaydı da sen kalsaydın. Ya da önümüzdeki sezon iki kızınla güle oynaya geri dönseydin.

Alanya Kalesi’nden Alanya’ya her bakışımızda aklımızda olacaksın. Öyle kolay değil memleketinden uzaklarda ölüp unutulmak. Akdeniz seni aklında tutacak.

Toprağın bol olsun.

Elif Çongur
Elif Çongur
elifcongur@gmail.com
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