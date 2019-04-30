29 yaşında, iki kız babası gencecik bir futbolcu.

2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan profesyonel futbol kariyeri Slovan Liberec ve Sparta Prag’ta devam eder. En uzun süre oynadığı Slovan Liberec takımında bir kez lig şampiyonluğu yaşar. Milli takım forması da giyer. Hatta 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’ye karşı forma giyer. Bu yılın Ocak ayında Aytemiz Alanyaspor’a transfer olur.

Şimdi dönüp geçmişine, şimdi dönüp açıklamalarına, şimdi dönüp fotoğraflarına bakma zamanı. Josef Sural için yarın yok artık çünkü. Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kazadan sağ çıkamadı. O berbat cümleyle söylersek “tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.”

Alanyaspor’la sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada “Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim” demiş. Umarım gencecik ömrünün son ev sahibinde ailenle birlikte güzel günlerin geçmiştir Josef.

Dönüp fotoğraflarına bakıyorum. Büyük kızı Vanessa’yla Alanya sokaklarında geziyorlar. Küçük kızını yeni kucağına almış. Daha üç ay önce. “Eşimle ikinci kez hayatımızın en güzel anını yaşıyoruz. Şimdi ikinci kızımız Melissa Denise’le. Aileye hoş geldin küçük prenses” yazmış.

Kendisi de tam bir ay sonra 30. yaşını kutlayacaktı. Akdeniz’e bakarak.

Elveda Josef. Keşke böyle olmasaydı gidişin. Seni böyle uğurlamasaydık. Bütün golleri kaçırıp, kulüple kavga edip, ne bileyim takımla birbirinize girerek filan olsaydı. Bütün o goller kaçsaydı da sen kalsaydın. Ya da önümüzdeki sezon iki kızınla güle oynaya geri dönseydin.

Alanya Kalesi’nden Alanya’ya her bakışımızda aklımızda olacaksın. Öyle kolay değil memleketinden uzaklarda ölüp unutulmak. Akdeniz seni aklında tutacak.

Toprağın bol olsun.