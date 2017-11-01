105. yaşın kutlu olsun Karşıyaka

Hep aynı aşk şarkısı.

Hep aynı olmazı oldurma çabası.

Hep aynı futbol oynayabilme kavgası.

Hayal etmek, emek vermek, gerçekleştirmek.

Her bir kulübümüzün kuruluş hikâyesi çok önemli. Biricik. Kıymetli.

Ama bugün Karşıyaka’nınkinden söz etme vakti.

Karşıyaka kurucularından Kadızade Zühtü Işıl “Aramızda ilk defa bir topluluk kurmaya beş-altı arkadaş o günlerde bu arsada karar verdik. Ağabeyim Kadızade Raşit, teyzezadem Süreyya İplikçi, ben, Refil Civelek, Osman Nuri, Örnekköylü Hüseyin, bir zeytin ağacının altında hafif yağmurlu bir günde bir kulüp kurmayı tasarlamıştık” diye başlıyor hikâyeye.

“Zeytin ağacının altında” diyor. “Hafif yağmurlu bir günde” diyor. Ne muazzam.

“Bize, muhitimizden çığ gibi gençlik katıldı. Kendi aramızda bir takım yapmıştık. İki-üç ay sonrada bu topluluğumuzu daha çok canlandırmayı düşündük. Bu bizim için bir özlem olmuştu. İttihat-ı Terakki Cemiyeti’ne müracaat ettik, ‘Bizi himayenize alınız bir kulüp teşkil edelim daha verimli çalışmak arzusundayız’ dedik. Olumlu karşıladılar, size bir oda tahsis edelim burada teşkilatlanın, bu kulübü vilayete müracaat ile tescil edebiliriz dediler” diye devam ediyor.

“Çığ gibi gençlik” diyor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor.

“Bu büyük bir ümit olmuştu. Haftanın birkaç gününde akşamları burada toplanıp tasarladıklarımızı büyüklerimize iletiyorduk. Onlardan büyük teşvik görmeye başlamıştık. Bir müddet sonra vilayete müracaatla hukuk müşavirliği kanalı ile kulübümüz ‘Karşıyaka Mumaresei Bedeniye Kulübü’ ismi altında teşekkül etmiş oluyordu. Karşıyaka Spor Kulübü, artık doğmuştu. Tarih, 1 Kasım 1328 yani 1912 idi...” diye bitiriyor.

Sadi Bey ise o günleri anlatmaya “Sene 1912, Karşıyakalılar bir spor kulübüne kavuşuyorlar, sevinç içindeler” diye başlıyor.

“Büyüklerimiz Omiros’un tarlasını temizlemişler, seyyar kale direklerini dikmişler, üstüne de kaytan ipini çekerek kale kurulmuş aralarında oynuyorlar. Biz küçükler de kalenin arkasına topun kaçmasını bekliyoruz. Yakalayıp ayakla vurup kendilerine gönderelim diye” diyor.

O günlerde dikilen seyyar kale direklerinin üstünde şimdi dev bir kulüp yükseliyor.

O kulübün taraftarı tam 105 yıldır o kalenin arkasında dağ gibi duruyor.

Kalenin arkasına kaçan toplara hâlâ aynı heyecanla vuruyor.

Geçen sene yazmıştım bu satırları, bugün şimdi 105. yaşlarında bir kez daha benden ufacık bi armağan olsun. Karşıyaka Spor Kulübü’nün 105. yaşı kutlu olsun. Emeği olan herkesin ruhu şad olsun.