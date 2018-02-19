Yetenekle Kondisyon Cem Edilince Zirvenin Önü Açıldı

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında yetenekleri daha sınırlı olan fakat kondisyon açısından Aykut Hoca’nın takım anlayışına uygun olan Aatıf’ı ve Alex’e benzer biçimde koşu mesafeleri daha az olan fakat bireysel yeteneği ön planda olan Valbuena’yı bir arada oynattı.

Joseph de Souza’nın ve Atıf’ın baskıları son derece etkili oldu. Barcelona’nın top rakip takımdayken baskı yapmak suretiyle 6 saniyede topu kazanma anlayışının Fenerbahçe’ye sirayet ettiği görülüyor. Sarı lacivertliler bu açıdan Türkiye’de dünya futboluna en yatkın takım…

Giuliano ise yine 10 numara pozisyonunda oynatıldı. Bu pozisyonda, kanatta alınan verimden uzak ara daha çok verim alındığı açık… Valbuena ile paslaşmaları rakip açısından ciddi tehlikeler yaratıyor. Nitekim Valbuena’nın asisti sonucunda Guilano’nun kaleciyi saf dışı bırakışı ve gol vuruşu oldukça klastı…

Bu unsurlar Fenerbahçe’nin önde baskı yapmasına imkân verirken hücum yollarında üretken olmasına ve bol pozisyona girmesine yol açtı…

Oyunda topa sahip olma açısından Fenerbahçe’nin üstünlüğü belirgindi. Buna rağmen Alanyaspor kontrataklarla ilk yarıda 3 net gol pozisyonu buldu. Fakat pozisyonları değerlendiremedi. Değerlendirseydi, sonuç çok farklı olurdu.

Diğer yandan Fenerbahçe’nin hücum oyununda önceki maçlara göre daha organize olduğu sonlanan akınlardaki aktörlerden görülebiliyor.

Mehmet Topal’ın ve Souza’nın libero olmalarına rağmen hücuma yönelik katkıları, Valbuena ve Giuliano’nun paslaşmalarıyla hücum zenginliği üretti. Bu durum ikinci yarıda skora yansımadı… Fenerbahçe ikinci yarıda yalnızca bir penaltı golü buldu… Fakat Fenerbahçe’nin ofansif olarak gittikçe daha organize olabildiği, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde görülüyor.

Maçta Fenerbahçe açısından en büyük talihsizlik Hasan Ali’nin sarı kart görmesi ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmesi oldu… Bu sonucun iki müsebbibi var; Biri takımı 3-0 önde olmasına ve maçın 81. Dakikasına gelinmesine rağmen halen sarı kart riski altındaki Hasan Ali’yi oyunda tutan Aykut Hoca… İkincisi ise maçın sonuna gelinmesine ve farklı skora rağmen önde basarak faul sonucu kart göre Hasan Ali… Bu durum Aykut Hoca’nın gözünden kaçmış gibi görünüyor… Neticede Hasan Ali haftaya Beşiktaş maçında oynayamayacak…

Fenerbahçe’nin kişisel yetenekleri gelişkin oyuncularının yarattığı hücum zenginliği ile yüksek kondisyonunun cem edilmesi halinde başarılı olduğu görülüyor… Lider Başakşehir’in ardından Alanyaspor’a karşı alınan galibiyet, Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta Beşiktaş maçına moralli çıkmasına vesile olacaktır… Sarı-lacivertliler Vodafone Arena’da galip gelmesi ya da en azından 1 puan alması halinde şampiyonluk yolunda oldukça stratejik bir kazanım elde etmiş olacak…