Savunma Var, Baskı Var, Kondisyon Var, Skor Yok

Fenerbahçe’nin dörtlü orta sahası önünde oynattığı çift santrafor sistemi (Alper – Fernandao) gol yollarında etkili olamadı.

Sakatlıklar Fenerbahçe’nin belini büktü. Şener, Giuliano, Janssen, Skrtel ve Neto’nun sakatlıkları Aykut Hoca’yı kadro derinliği konusunda zora soktu.

İlk 11’de Valbuena yerine ısrarla Aatıf’ın tercih edilmesi eleştiri konusu yapılabilir…

Fakat Hoca bu eleştirilerden etkilenmeyeceğini birkaç kez ifade etti…

Valbuena bu sezon ligte 18 maçta 7 asist yaptı, 5 gol buldu.

Aatıf ise 14 maçta 0 gol, 0 asistle oynadı.

Fransız futbolcunun özellikle köşe vuruşu, frikik gibi duran toplarda üstün bir performans sergilediği ortada…

Valbuena buna rağmen ilk tercih değil… Kondisyon ve geri koşu mesafeleri Aykut Hoca’nın istediği seviyede olmadığı için ilk 11’de Aatıf tercih ediliyor.

Aatıf skora katkı yapmasa da Aykut Hoca’nın istediği oyun disiplinine sahip… Hocanın takım oyunu anlayışına uygun bir eleman… Ne var ki bu tercih Fenerbahçe’ye takım oyunu anlamında belli ölçüde yarasa da skor anlamında yaramıyor…

Fenerbahçe maçın başından itibaren Trabzonspor’u belirgin bir biçimde domine etmeyi başardı. Rıza Çalımbay bu baskıyı ikinci yarıda Sosa’yı oyuna alarak kırdı. Böylece pas trafiği yükselen, Fenerbahçe savunmasının arkasına koşular yapan Burak’ı besleyebilen bir Trabzonspor öne çıktı. Nitekim Burak bu koşulardan birini gole çevirdi.

Aykut Hoca, golden sonra düğmeye bastı ve Valbuena’yı devreye soktu. Geçen hafta Göztepe maçında yenilen golde başvurulan B planı gibi aynı film tekrar sahneye konuldu.

Nitekim Valbuena’lı Fener, Valbuena’nın ortasıyla Trabzon’dan 1 puan çıkardı.

Türkiye’nin önde gelen hakemlerinden Fifa kokartlı Ali Palabıyık, dünkü maçta 3 kırmızı kartı atladı. Pereira ve Kucka’nın ilk yarıdaki pozisyonlarının net kırmızı kart olduğu ortada… Fernandao’nın hareketi de kırmızıydı…

Fenerbahçe önündeki 5 maçını İstanbul’da oynayacak. Bunlardan üçü Kadıköy’de, biri Başakşehir’de biri de Beşiktaş’ta… Sarı lacivertliler bu maçlar için fizik kondisyon açısından ümit vadediyor… Belirleyici unsur Aykut Hoca’nın Valbuena – Aatıf arasında gözeteceği denge olacak… Fenerbahçe, oyun disiplinini bozmadan organize ataklar geliştirmek suretiyle akın sonlandırabildiği vakit şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır.