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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:İç sahada önemli kayıp

Spor Arena
13.03.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Kadıköy’de Nefes

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
Kadıköy’de Nefes

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde estetik açıdan üst düzey bir futbol sergilemese de klasik oyununu oynadı ve 3 puanı almayı başardı.

Fenerbahçe’nin Mayıs ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine gidiş sürecinde zirveyle puan farkının gittikçe açıldığı ortada… Bu nedenle Yeni Malatyaspor maçı sarı lacivertliler için büyük önem taşıyordu. Nitekim Fenerbahçe, 2 farklı galibiyetle Yeni Malatyaspor’u geçti. Valbuena kozunu kullanmaya gerek görmeden zafer kazandı. Bu skor, Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe için önemli bir moral unsuru olacaktır.

Aykut Hoca, Volkan’ın kupa maçında gördüğü anlamsız kırmızı karttan sonra ona Yeni Malatyaspor karşısında da görev verdi.

Bu durum, hocanın medya ve kamuoyu baskısına karşı direncini gösteriyor… Genel iradenin Volkan’ın aleyhinde olduğu çok açık…

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında klasik oyununu oynadı…

Alışılmış kadrosuyla öne çıktı…

Geri dörtlüde Hasan, Skrtel, Neustadter ve Şener kulllanıldı.

Orta sahada Josef ve Mehmet Topal tercih edildi…

Sol kanatta Aykut Hoca’nın bu sezonki en belirgin tercihi olan Aatıf’a forma verildi. Onun simetriğinde, solda Dirar görev yaptı.

Santraforda Fernandao ve santrafor arkasında Giuliano konumlandırıldı.

Bu dizilim, Aykut Hoca’nın özlediği futbol anlayışını da yansıtıyor.

Fenerbahçe, dünkü maçta dengeli fakat futbol estetiği açısından üst düzeyde olmayan bir oyun sergiledi.

Sarı lacivertliler, duran toptan bulduğu golle öne geçti…

Neustadter, ısrarlı takibinin semeresini aldı…

1-0’dan sonra, Fernandao oyundan alındı. Giuliano ve Alper’le çift santrafor sistemine dönüldü…

4-4-2 sistemi, Fenerbahçe’ye birkaç pozisyon getirdi…

Fenerbahçe oyunun başından itibaren dengeli ama rakibine üstün bir oyun sergiledi…

Yeni Malatyaspor’dan birkaç pozisyon dışında önemli bir tehdit algılamadı… Bu nedenle Aykut Hoca, Valbuena silahını devreye sokmaya gerek görmedi…

Bu skor, Galatasaray deplasmanı öncesi Fenerbahçe’ye moral oldu. Sarı lacivertliler, Akhisar maçı sonrasında Kadıköy’de nefes aldı.

 

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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