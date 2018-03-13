Kadıköy’de Nefes
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde estetik açıdan üst düzey bir futbol sergilemese de klasik oyununu oynadı ve 3 puanı almayı başardı.
Fenerbahçe’nin Mayıs ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine gidiş sürecinde zirveyle puan farkının gittikçe açıldığı ortada… Bu nedenle Yeni Malatyaspor maçı sarı lacivertliler için büyük önem taşıyordu. Nitekim Fenerbahçe, 2 farklı galibiyetle Yeni Malatyaspor’u geçti. Valbuena kozunu kullanmaya gerek görmeden zafer kazandı. Bu skor, Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe için önemli bir moral unsuru olacaktır.
Aykut Hoca, Volkan’ın kupa maçında gördüğü anlamsız kırmızı karttan sonra ona Yeni Malatyaspor karşısında da görev verdi.
Bu durum, hocanın medya ve kamuoyu baskısına karşı direncini gösteriyor… Genel iradenin Volkan’ın aleyhinde olduğu çok açık…
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında klasik oyununu oynadı…
Alışılmış kadrosuyla öne çıktı…
Geri dörtlüde Hasan, Skrtel, Neustadter ve Şener kulllanıldı.
Orta sahada Josef ve Mehmet Topal tercih edildi…
Sol kanatta Aykut Hoca’nın bu sezonki en belirgin tercihi olan Aatıf’a forma verildi. Onun simetriğinde, solda Dirar görev yaptı.
Santraforda Fernandao ve santrafor arkasında Giuliano konumlandırıldı.
Bu dizilim, Aykut Hoca’nın özlediği futbol anlayışını da yansıtıyor.
Fenerbahçe, dünkü maçta dengeli fakat futbol estetiği açısından üst düzeyde olmayan bir oyun sergiledi.
Sarı lacivertliler, duran toptan bulduğu golle öne geçti…
Neustadter, ısrarlı takibinin semeresini aldı…
1-0’dan sonra, Fernandao oyundan alındı. Giuliano ve Alper’le çift santrafor sistemine dönüldü…
4-4-2 sistemi, Fenerbahçe’ye birkaç pozisyon getirdi…
Fenerbahçe oyunun başından itibaren dengeli ama rakibine üstün bir oyun sergiledi…
Yeni Malatyaspor’dan birkaç pozisyon dışında önemli bir tehdit algılamadı… Bu nedenle Aykut Hoca, Valbuena silahını devreye sokmaya gerek görmedi…
Bu skor, Galatasaray deplasmanı öncesi Fenerbahçe’ye moral oldu. Sarı lacivertliler, Akhisar maçı sonrasında Kadıköy’de nefes aldı.
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