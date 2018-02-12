İki Acziyet Bir Galibiyet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Efe Sıvış>İki Acziyet Bir Galibiyet

İki Acziyet Bir Galibiyet

Sarı lacivertliler, erken final mahiyetinde çıktığı Medipol Başakşehir maçında baskılı ve üretken bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe, olası bir mağlubiyet halinde sezonu kapatabilirdi. Aykut Hoca buna rağmen oyun anlayışını mahfuz tuttu, taviz vermedi. Valbuena yerine yine Aatıf’ı kullandı. Santraforda Fernandao’nun, santrafor arkasında Giuliano’nun performansları Fenerbahçe’yi galibiyete taşıdı. Emre, Mossoro gibi temel yapıtaşlarından yoksun Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında ciddi bir varlık gösteremedi. Sarı lacivertliler, 5 puan önünde bulunan lider Başakşehir’i mağlup ederek aradaki farkı 2’ye indirdi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Efe Sıvış

Spor Arena

Fenerbahçe

Ligin 21. haftasında, İstanbul içi deplasmanda oynanan Başakşehir maçı, Fenerbahçe için erken final niteliğindeydi.

Olası bir mağlubiyet, Fenerbahçe için 2017-18 sezonunda şampiyonluk yarışından kopma anlamına gelebilirdi.

Aykut Hoca buna rağmen geleneksel oyun anlayışını sürdürdü…

Valbuena’yı yedek soyundurdu ve koşu mesafeleri / (kendi) oyun disiplinine daha uygun olan Aatıf’ı kullandı.

Aatıf’ın çalışkanlığı, santrafor ve santrafor arkası oyunculara manevra alanı açtı.

Giuliano’nun ve Fernandao’nun hücum yollarındaki etkinliği skoru belirledi…

Giuliano’nun performansı, doğru tercihleri ve topun üstündeki hâkimiyeti Bursaspor günlerini hatırlattı.

Mehmet Topal ve Souza’nın 2. bölgedeki baskıları Fenerbahçe’nin elini rahatlattı.

Fenerbahçe önceki haftalara kıyasla iki acziyetinden kurtulmuş göründü…

Oyunu getiren esas olarak bu iki acziyetin ortadan kalkmasıydı…

Birincisi, gol yollarındaki kısırlık…

Jansen ve Soldado’nun gol yollarındaki verimsizliği yerini üretken bir Fernandao-Giuliano ikilisine bıraktı…

Fenerbahçe’nin 2 golünün haricinde Giuliano’nun kaçırdığı 3 net gol pozisyonu var…

Sarı lacivertlilerin çözüm bulduğu ikinci acziyet ise önceki maçlarda yapılan bireysel hataların tekrarlanmamasıydı…

Sezonun başında Osmanlıspor maçından itibaren Skrtel, Mehmet Topal, Neustadter gibi oyuncuların bu seviyede asla olmaması gereken bireysel hataları bu kez tekrarlanmadı… Açık bir hata ya da sakarlık görülmedi…

Aykut Hoca, oyuncuların fiziki gücünün daha artması gerektiğini ifade etse de takım fizik kondisyon olarak üst seviyedeydi… Bu durum Fenerbahçe’nin önde baskılı oynarken 1. ve 2. bölgede açık vermesine engel oldu…

Emre ve Mossoro gibi temel yapıtaşlarından yoksun Başakşehir’i domine etti…

Fenerbahçe’nin bu iki sorunun üstesinden gelme halini sürdürmesi halinde şampiyonluğun favori iki takımından biri olacağı görülüyor…

Önümüzdeki hafta Alanyaspor’un karşısında Fenerbahçe taraftarının oyuna teveccüh göstermesini bekliyorum…

Müteakip hafta, 25 Şubat’ta oynanacak Beşiktaş maçı ve 18 Mart’ta oynanacak Galatasaray maçları, Fenerbahçe için belirleyici olacaktır…

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ