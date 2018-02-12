İki Acziyet Bir Galibiyet

Ligin 21. haftasında, İstanbul içi deplasmanda oynanan Başakşehir maçı, Fenerbahçe için erken final niteliğindeydi.
Olası bir mağlubiyet, Fenerbahçe için 2017-18 sezonunda şampiyonluk yarışından kopma anlamına gelebilirdi.
Aykut Hoca buna rağmen geleneksel oyun anlayışını sürdürdü…
Valbuena’yı yedek soyundurdu ve koşu mesafeleri / (kendi) oyun disiplinine daha uygun olan Aatıf’ı kullandı.
Aatıf’ın çalışkanlığı, santrafor ve santrafor arkası oyunculara manevra alanı açtı.
Giuliano’nun ve Fernandao’nun hücum yollarındaki etkinliği skoru belirledi…
Giuliano’nun performansı, doğru tercihleri ve topun üstündeki hâkimiyeti Bursaspor günlerini hatırlattı.
Mehmet Topal ve Souza’nın 2. bölgedeki baskıları Fenerbahçe’nin elini rahatlattı.
Fenerbahçe önceki haftalara kıyasla iki acziyetinden kurtulmuş göründü…
Oyunu getiren esas olarak bu iki acziyetin ortadan kalkmasıydı…
Birincisi, gol yollarındaki kısırlık…
Jansen ve Soldado’nun gol yollarındaki verimsizliği yerini üretken bir Fernandao-Giuliano ikilisine bıraktı…
Fenerbahçe’nin 2 golünün haricinde Giuliano’nun kaçırdığı 3 net gol pozisyonu var…
Sarı lacivertlilerin çözüm bulduğu ikinci acziyet ise önceki maçlarda yapılan bireysel hataların tekrarlanmamasıydı…
Sezonun başında Osmanlıspor maçından itibaren Skrtel, Mehmet Topal, Neustadter gibi oyuncuların bu seviyede asla olmaması gereken bireysel hataları bu kez tekrarlanmadı… Açık bir hata ya da sakarlık görülmedi…
Aykut Hoca, oyuncuların fiziki gücünün daha artması gerektiğini ifade etse de takım fizik kondisyon olarak üst seviyedeydi… Bu durum Fenerbahçe’nin önde baskılı oynarken 1. ve 2. bölgede açık vermesine engel oldu…
Emre ve Mossoro gibi temel yapıtaşlarından yoksun Başakşehir’i domine etti…
Fenerbahçe’nin bu iki sorunun üstesinden gelme halini sürdürmesi halinde şampiyonluğun favori iki takımından biri olacağı görülüyor…
Önümüzdeki hafta Alanyaspor’un karşısında Fenerbahçe taraftarının oyuna teveccüh göstermesini bekliyorum…
Müteakip hafta, 25 Şubat’ta oynanacak Beşiktaş maçı ve 18 Mart’ta oynanacak Galatasaray maçları, Fenerbahçe için belirleyici olacaktır…