Fenerbahçe’nin umutları 17 Mart’a kaldı

Fenerbahçe’nin mağlup olduğu maçlarda antrenörlerin tercihlerinin sorgulanması doğaldır…

Aykut Hoca’nın bu akşamki Kameni ve Valbuena tercihleri bu açıdan tartışılacaktır… Valbuena’nın oyuna sonradan dâhil olması Hoca’nın önceki maçlardaki tercihleriyle uyumlu görünse de kalede Volkan yerine Kameni’yi kullanması beklenmedik bir tercihti…

Özellikle Quaresma’nın ikinci golünde, Kameni’nin kapattığı açıdan bu kadar kolay gol yemesi tercihi düşündürücü hale getirmektedir…

Diğer yandan Valbuena’nın bu maçta sahada olması ya da en azından çanların sarı-lacivertliler için iyi çalmadığı görüldüğünde, yani 30. dakikadan sonra oyuna alınması, Fenerbahçe için avantaj anlamına gelebilirdi…

Futbolun yalnızca koşu mesafeleriyle açıklanamayacağı ortada… Futbol doğrusal bir maraton koşusundan ibaret değil…

Fenerbahçe ilk 25 dakikada kondisyonunu sahaya yansıttı… Beşiktaş’a önde bastı ve 3. Bölgede kazandığı toplarla siyah beyazlıların kalesinde kayda değer tehlikeler yarattı…

Nitekim sarı-lacivertliler, 9. Dakikada golü buldu ve takip eden 20 dakikada oyunu domine etmeyi başardı… Golü atan Fernandao’nun ofsayta düştüğü açıktı… Buna rağmen gol verildi ki Aykut Hoca maç sonunda ofsayta rağmen Fenerbahçe lehine verilen golü eleştirdi…

Fenerbahçe’de İsmail sakatlandığından Isla sol beke geçti, oyuna giren Şener ise sağ beke geçti. Fakat Aykut Hoca bu aşamada Valbuena’yı oyuna sokmadı… Biraz da 1-0’lık skor avantaja güvendi…

Şenol Hoca’nın oyuna müdahalesiyle Beşiktaş çift santrafor sistemine döndü, oyunu iki kanatta dip noktalara doğru açtı. Geleneksel bir 4-4-2’ye döndü… Böylece Fenerbahçe’nin daralttığı oyunu hem enine hem de boyuna doğru genişletti…

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın müdahalesine mukabele edemedi…

Beşiktaş ikinci yarının başında oyuna ağırlığını henüz tamamen koymamışken Münih maçını Beşiktaş aleyhine katleden Vidal’in bulduğu golle skoru eşitledi…

1. dakikadan itibaren Quaresma’nın sağ kanattaki etkisi belirginleşti ve Beşiktaş sağ kanattan açtığı kanaldan hücumda pozisyon zenginliği elde etti… Nitekim Quaresma’nın bulduğu iki golle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Yarınki Başakşehir maçı zirve yarışında son durumu belirleyecek… Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir takımları şampiyonluk yarışında birbirlerine oldukça yaklaştı…

Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında 6 puanlık bonus şansı, 17 Mart’ta Kadıköy’de oynayacağı derbi maçında önüne gelecek… Sarı lacivertliler Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarından 3 puan çıkarması ve Kadıköy’de olması hasebiyle banko favori olduğu Galatasaray maçını alması halinde şampiyonluğun en iddialı iki takımından biri haline gelecektir…