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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Fenerbahçe bırakmıyor

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com

İlk yarıdaki oyunda Fenerbahçe’nin belirgin bir biçimde ağırlığı vardı. Topa sahip olma ve oyunun rakip sahada tutulması açısından Fenerbahçe başarılıydı.

Aykut Hoca klasik geri dörtlüsünün önünde, ofansif bir anlayışla oynattığı Josef de Souza ve Mehmet Topal ikilisini kullanmaya devam etti. Santraforda Soldado tercih edildi. Santrafor arkasında ise Giuliano kullanıldı. Dirar’ın sakatlığı nedeniyle sağ kanatta Alper şans buldu. Solda ise Valbuena ile değil Aatıf’la başlama eğilimini sürdürdü. Böylece klasik 4-2-3-1 sistemiyle başlanmış oldu.

Bu kadar kritik bir maçta, Valbuena ile başlamaması yine eleştiri konusu yapılacaktır. Nitekim ilk yarıda skor adına bir sonuç alınamadı.
Fenerbahçe, ikinci yarıda hücumda pozisyon zenginliği elde etse de son vuruşlarda başarılı olamadı.

Aykut Hoca, ikinci yarıda Valbuena’ya şans verdi. Gole ihtiyacı olduğunun farkındaydı. 70’de Janssen’in oyuna girmesiyle çift santrafor sistemine geçildi. Giuliano sağ kanada kaydırıldı ve Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip takıma yüklendi.

Sarı lacivertliler ofansif bir futbol anlayışına geçince savunmada açıklar vermeye başladı. Nitekim Bursaspor, 69’da kontrataktan yediği golle öne geçti.
Bu golden 2 dakika sonra şans Fenerbahçe’nin yanında oldu. Sarı lacivertliler, evinde mağlup duruma düşmenin psikolojik ağırlığını yalnızca iki dakika yaşadı. Eski Fenerbahçeli, yeni Bursalı Moussa Sow topu kendi kalesine göndererek skoru eşitledi.

Fenerbahçe’nin 32 bin civarındaki taraftarı, 52 bin kişilik stadında şampiyonluğa oynayan 111 yıllık bir takım için yeterli seviyede değil… Hele sezonun bitmesine 2 maç kaldıysa… Bu kopukluğun sebeplerinin irdelenmesi gerekiyor…

Titi’nin 83’te kırmızı kart görmesi, arkasından yedek kulübesindeki Kubilay’ın da itirazları üzerine kırmızı kartla atılması, tansiyonu yükseltti. Bursaspor’un teknik direktörü de itiraz yüzünden tribüne gönderildi. Türk futbolundaki gerginliğin dün Başakşehir maçında yaşananlardan sonra diğer maçlara da sirayet ettiği görülüyor.

Takımı 90. dakikada öne geçiren vuruşu Fernandao yaptı. Fenerbahçe böylece yarıştan kopmamış oldu.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı devam ediyor. ZTC’de favori olması Fenerbahçe’nin sezonu en az bir kupayla kapatacağını gösteriyor. İşler istediği gibi giderse sarı lacivertliler, sezon sonunda iki kupanın birden sahip olabilir. Bu durum, kuşkusuz 3 Haziran’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine yansıyacaktır.

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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