Karşılaşma Cuma günü saat 20 de oynanmış olmasına rağmen Göztepe taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurup,maç boyunca bir an bile sesleri kesilmeden takımına destek verdi.Öte tarafta ise,deplasman ekibi Karabükspor sakat ve cezalı olan 9 oyuncusundan yoksun bir şekilde İzmir deplasmanına çıktı.Esame listesine çoğu alt yapıdan takıma dahil ettiği genç oyuncuları yedek olarak yazan Ünal Karaman,toplamda 16 kişilik kadro ile mücadele etti.

Maçtaki golleri tek tek değerlendirecek olursak :

Maça ev sahibi olmanın avantajıyla ve taraftarının desteğiyle başlayan Göztepe,ilk dakikalardan itibaren oyun üstünlüğünü ve kontrolünü eline aldı.Nitekim maçın henüz 12. dakikasında Ngando’nun golüyle 1-0 lık üstünlüğü de yakaladılar.Golü detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse,taç atışından gelen topu direkt olarak ceza sahası içerisine çıkartan Göztepe takımında Halil’in gelişine yaptığı vuruşu Rybka çıkarttı.Ancak dönen topu tamamlayan Ngando skoru 1-0 a getirdi.Bu golde Halil’in hiçbir baskı ya da markaj altında olmaması Karabükspor takımının maça tam anlamıyla konsantre olamadığını bizlere gösteriyor.

Göztepe formasıyla ilk golünü atan Ngando,maçın 45. dakikasında hem kendisinin hem de takımının 2. golünü atarak bu istatistiğini bir adım öteye taşıdı.Karabüksporlu oyuncular golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi için itiraz ederken,Leandrinho’nun Sabri’ye yaptığı kayarak müdahale sonrası pozisyonunu kaybedip,ofsaytı bozması sebebiyle bu itirazlar geçerliliğini kaybetmiş oldu.Leandrinho dahil tüm takımda bu baştan savmışlık,isteksizlik ve konsantrasyon bozukluğunu maç boyunca rahatlıkla gözlemledik.

İlk yarıya 2-0 lık üstünlükle giden Göztepe takımı,ikinci yarıya Karabükspor altyapısından yetişen ve şu anda Göztepe forması giyen genç oyuncu Muhammet Enes ile başladı.Gouffran’ın yerine oyuna giren Muhammet Enes,maçın 64. dakikasında soldan içeriye doğru yaptığı driplingi Ghilas ile girdiği 2’ye 1 ile süsleyerek şut fırsatı yakaladı.Sağ direk dibine yaptığı vuruş Rybka’nın da müdahalesiyle direkten dönse dahi Ghilas dönen topu tamamlayarak skoru 3-0 a getirdi.

Orta sahada çıkmakta zorlanan Karabükspor çözümü yine Bliznichenko’nun adam eksiltme becerisinde aramaya başladı.Ancak Bliznichenko ne zaman bir çözüm olarak görülüp,güvenilse daha büyük bir soruna sebep olan hatalar yapıyor.Nitekim dakikalar 77 yi gösterirken orta sahada adam eksiltmeye çalışan Bliznichenko bir anda üçlü baskıya maruz kalarak topu kaybetti.Bu top kaybı neticesinde Göztepe takımının kontra atağı karşısında dengesiz yakalanan Karabükspor skorun 4-0 a gelmesine engel olamadı.

80. dakikada gelen 5. golde takım tamamen dağılmış,konsantrasyonu,morali yerlerde bir şekilde maçın bitmesi için saniyeleri sayar bir haldeydi.Golü biraz analiz edecek olursak,pozisyonun başlangıcında Castro topu orta sahada aldığında etrafında baskı yapan,hatta kendi pozisyonunda yer alıp boşlukları kapatmaya çalışan bir tane bile Karabüksporlu oyuncu yoktu.Merkezdeki iki oyuncudan biri olan Alican önde kalmış,Murat Akın ise pozisyonunun çok dışında bir noktada yürüyerek oyunu takip ediyordu.Dolayısıyla hiçbir baskıya maruz kalmayan Castro,topu aldığı anda karşısında 50 metrelik bomboş bir alan buldu.Merkezden içeriye kat eden Castro topu Ba ile buluşturdu ve skor 5-0 a geldi.

Maçtaki golleri bir kenara koyup genel olarak değerlendirecek ve analiz yapacak olursak:

-Karabükspor savunması 2’ye 1 olarak adlandırdığımız basit verkaçlarla çok kolay bir şekilde dağılabiliyor.Muhammet Enes’in Ghilas ile yaptığı 2’ye 1 ve neticesinde gelen gol ile Halil’in kaçırdığı golde Castro ile Ghilas’ın yaptığı 2’ye 1 bunlara en güzel örnekler.

-Karabükspor’un bu zaafının farkında olan Tamer Tuna,maça Ghilas ile başlayıp onun devamlı sırtı dönük pozisyonda top almasını sağladı.Basketbol terimiyle “Pick and Roll” yaparcasına pasını verip boşa kaçan Ghilas bu şekilde hem kendisi 2 gol buldu hem de takımına oldukça katkı sağladı.

-Karabükspor’da 2. yarıda orta sahadan bir oyuncu çıkıp yerine bir forvet oyuncusu dahil olunca zaten halihazırda fiziksel gücü düşük,lig seviyesinin oldukça altında ve kırılgan olan orta saha tamamen çöktü.Castro’nun 5. golde topla içeriye kat ederken hiçbir engelle karşılaşmaması buna en iyi örnek.

-Karabükspor adına maçın en net pozisyonu 51. dakikada Hakan ile yaşandı.Taçtan seken topu kazanıp içeriye kat eden Hakan son vuruşu kendi yapmak yerine boştaki takım arkadaşlarına çıkartabilseydi,skorun 2-1 e gelmesi işten bile değildi.

-Karabükspor’un gerek savunma merkezi gerekse orta sahadaki merkezi oldukça zayıf ve kırılgan.Alican,Cem gibi oyuncularla bir alt ligde şampiyonluk mücadelesi verilip verilemeyeceği konusunda oldukça şüpheliyim.

Ligde geriye kalan son 3 maçının ikisini Fenerbahçe ve Trabzonspor’la oynayacak olan Karabüksporlu oyuncular için bu maçlar adeta birer vitrine çıkış maçı olacak.Eğer bu maçlara bu şekilde bakacak olurlarsa hem Karabükspor kazanır hem de kariyerlerini hala birer Süper Lig oyuncusu olarak sürdürebilecek şansı elde edebilirler.