YANAN ATEŞE BİR ODUN DA BİZDEN

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alanyaspor mücadelesine kadar ki süreçte, 549 dakikada bir gol(ortalama 6 maçta 1 gol) ve son 11 maçtır galip gelememe gibi istatistiklerle ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor,aldığı 3 puan ile tüm bu istatistikleri geçersiz hale getirdi.Bu istatistikleri geçersiz hale getirmekle kalmayıp,ligde kalma yarışına da yeni bir heyecan kattı.Adeta yanan ateşe bir odun da onlar attı.
Ligin ikinci yarısına istediği giremeyen ve kötü gidişata bir türlü son veremeyen Kardemir Karabükspor,geçen hafta Medipol Başakşehir’e karşı aldığı 5-0 lık mağlubiyetle birlikte moral olarak da çökmüş bir şekilde 20. Haftaya girdi.Her ne kadar gerek halk gerekse spor kamuoyunca Başakşehir karşılaşmasının bir ölçü olarak kabul edilmemesi gerektiği belirtilse de,PlayStation bile oynarken farklı bir mağlubiyet almak insanı olumsuz yönde etkileyen bir durum.Ancak düşünülenin aksine 5 gün içinde çabucak toparlanmış,oldukça konsantre olmuş bir şekilde taraftarının karşısına mücadele etmeye çıkan bir Karabükspor izledik.
Levent Hoca maç öncesinde verdiği röportajda,”Takım bütünlüğünü yavaş yavaş sağlıyoruz.Bugün sahada daha etkili ve baskılı bir Karabükspor olacak” diyerek bize maçın nasıl geçeceği hakkında bir ipucu vermişti.Gerçi Levent Hoca geldiğinden bu yana verdiği her maç öncesi röportajında mücadele edeceklerine dair söylemlerde bulunsa da bunun sahada en azından skor olarak bir karşılığını görememiştik.Lakin gerçek anlamda bugün sahada ev sahibi takım ağırlığını ortaya koyan,oyunun akışına yön veren bir Karabükspor izledik.Sahadaki 11 oyuncudan neredeyse hiçbiri kötü performans göstermedi.Öne çıkan birkaç oyuncu dışında herkes belli bir ortalama ile oynadı.Bu ortalama performans bazı becerikli oyuncularında öne çıkması için uygun ortamı sağladı.Örnek verecek olursak;İshak’ın sol bekteki performansı sayesinde Ibanez,Alexe’nin ileride yarattığı açıklar ve topu tutması sayesinde Ergin’in daha etkili oynamasını söyleyebiliriz.Buna ek olarak Osman’ın orta sahayı kontrol etmesi ve fizik gücü farkını ortaya koyması sayesinde Murat Akın’ın gücünü daha ekonomi kullanarak daha etkili bir oyun sergilemesi de söylenebilir.
OYUNCULAR KARABÜKSPOR’U KÜÇÜMSEMİŞ
Karabükspor’un böyle etkili bir performans göstermesinde en büyük etkenlerden biri de Alanyaspor’un sergilediği oyun oldu.Her ne kadar Hikmet Karaman rakip takımın küçümsenmemesi gerektiğini söylese de,oyuncuları pek bu şekilde düşünmüyor gibiydi.Taktiksel açıdan bakacak olursak,maça 5 li bir savunma hattı ve 3 stoper ile başlayan Alanyaspor orta sahada oldukça eksik kaldı.Dolayısıyla orta sahalar kolaylıkla geçildi ve Karabükspor adına ani hücum şansı yaratılabilecek ortamlar oluştu.Orta sahadaki bu boşluğu,savunma hattını orta sahaya yakın bir şekilde oynatmaya çalışarak kapatmaya çalışan Hikmet Hoca, bu sefer de Karabükspor’un savunma arkasına oynadığı uzun toplarla pozisyon bulmasına ortam sağladı.Bu durumu destekleyen en net pozisyon olarak 18. dakikada Ibanez’in savunma arkasına yaptığı koşu neticesinde girdiği pozisyonu söyleyebiliriz.O pozisyona Ibanez yerine Alexe veya Ergin gibi forvet oyuncuları girebilmiş olsaydı gol olması işten bile değildi.
Alanyaspor adına bir diğer negatif nokta da hücum planının tamamen Emre Akbaba üzerine kurulmuş olması sayılabilir.Villafanez’den de beklenen performansı gelmeyince,hücumdaki her şey Emre’nin üzerine kaldı.5 li savunma hattıyla oynayan bir takımın ileride yalnız kalması ve her şeyin tek bir adam üzerinden dönmesi kadar doğal bir şey olmasa gerek.
İkinci yarı 4 lü savunmaya dönüp,orta sahayı güçlendirerek Efecan ve Fernandes’den de faydalanmaya çalışan Hikmet Hoca yine beklenen performansı göremedi.Kaldı ki 2. yarıda attığı gole kadar kaleye sadece 1 şut atabilen Karabükspor karşısında bir türlü skor bulamayan Alanyaspor adına gelecek oldukça sıkıntılı gözüküyor.
ANDRIY “VALBUENA” BLIZNICHENKO
Karabükspor’un Valbuena’sı olarak nitelendirdiğim Andriy Bliznichenko,Alanyaspor karşısında genel ortalamanın üstüne çıkan oyunculardan biriydi.”Top ayağına yakışıyor” dediğimiz türden bir oyuncu olan Bliznichenko,driplingleriyle ve attığı paslarla takımın hücumdaki tek yaratıcı oyuncusu olarak ilk 11’in vazgeçilmezi oldu.Sahada olduğu sürece hücumda çok büyük bir tehlike olmakla birlikte,savunma anlamında ve top kaybetmeye meyilli oyun yapısı sebebiyle takım içerisindeki ayrıcalıklı oyunculardan birisi olarak kabul edilebilir.Sağ tarafta onun yarattığı savunma açıklarını kapatmak için ekstra efor sarf eden Hakan ve Osman gibi oyuncular sayesinde Bliznichenko ileride daha rahat bir oyun oynayabiliyor.Ancak 2. yarıda oyuna giren ve hücuma oldukça hareket katan Herve Kage belki ilerleyen süreçte Bliznichenko’nun yerini alabilir.
HER BİR PUAN 1.1 MİLYON TL,HER ÜÇ PUAN 2.2 MİLYON TL DEMEK
Mali anlamda sıkıntı yaşayan ve takımını muhtemel bir küme düşme durumuna karşın hazırlıklı tutmaya çalışan Karabükspor’da atılan her gol,alınan her bir puan mali açıdan daha önemli.Süper Lig’de bu sene berabere kalan takımlara 1.1 milyon TL,galip gelen takımlara da 2.2 milyon TL verildiğini düşünürsek ligde geriYe kalan 14 karşılaşmanın ligde kalma mücadelesinden daha çok iflas etmemek adına verilen bir mücadele olarak nitelendirmek pek de yanlış olmaz.Var olan borçları temizlemek için yeterli olmasa dahi en azından takımdaki oyuncuların maaşlarını karşılayabilmek adına büyük bir kaynak olarak kabul edilebilir.
Ligden düşse dahi kolay lokma olmayacağını,kümede kalma yarışını zevkli ve heyecanlı bir hale getireceğini bize hissettiren Karabükspor adına geri kalan 14 hafta neler getirecek bekl