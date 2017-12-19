Neşter nihayet vuruldu

Yaklaşık 2 aylık yönetimsiz geçen sürecin ardından yeni başkan Ziya Ünsal ve yönetimi yapılması gereken hamleleri bir an evvel yapmaya başladı.Hafta içi Türkiye Kupası mücadelesinde İstanbulspor’a karşı 1-0 mağlup olan ve kupadan elenen Karabükspor da Popovic ile yollar ayrıldı.Takımın başında sahaya çıktığı 8 karşılaşmanın sadece 1 inden galip ayrılabilen Avustralyalı teknik adamın yerine Altyapı hocası olan Levent Açıkgöz getirildi.

Göreve gelmesiyle birlikte takıma neşteri vuran Levent Açıkgöz, Ahmet Şahin ve Seleznyov ile yolların ayrılacağını açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe deplasmanı kadrosuna da Torje,Grozav, Papp ve Tanase gibi as takım oyuncularını dahil etmeyerek de net bir mesaj vermiş oldu.Bu oyuncuları kadroya almamasının sebebini ise, Fenerbahçe maçında yüreğini ortaya koyacak oyunculara ihtiyacı olduğunu; idmanda gönülsüz ve kafası karışık olanlarla artık işlerinin olamayacağını söyleyerek belirtti. Kadroya alınmayan bu oyuncuların devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

As takımdan 5 eksik oyuncu ile Fenerbahçe deplasmanına giden Karabükspor, oldukça zayıf ve alternatifsiz bir kadro ile sahaya çıktı. Bu olumsuz duruma rağmen özellikle ilk yarıda sahada oldukça disiplinli, tempoyu düşük tutmaya çalışan ve yardımlaşarak oynayan bir takım izledik.Sağ bek mevkisinde orjini orta saha olan Osman Çelik, ofansif orta saha bölgesinde ise orjini defansif orta saha olan Poko ile oynamak zorunda kalan bir ekibin en etkileyici isimlerinin bu iki oyuncu olmasını da bir diğer anekdot olarak eklemek gerek.

İkinci yarı Valbuena’nın oyuna dahil olmasıyla birlikte hücumda Karabükspor’u daha çok zorlamaya başlayan Fenerbahçe, nitekim 55. dakikada Valbuena’nın kullandığı kornerde Mehmet Topal’ın yaptığı düzgün kafa vuruşuyla skoru buldu.Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe’nin maçtaki ilk isabetli şutu oldu. Yani bir diğer deyimle, Karabükspor 55 dakika boyunca Fenerbahçe’ye isabetli şut şansı tanımadı.

Gelen golle birlikte iyice kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanan deplasman ekibi, topu rakip sahaya sokmakta daha da zorlanmaya başladı. Topu sadece Poko ve İlhan gibi dripling özelliği olan oyuncularla ile “şuursuzca” rakip yarı alana taşıyabilen Karabükspor açısından hücum şansı yaratabilmek bu dakikalardan sonra pek de mümkün olmadı.

Yine aynı şekilde dripling ile çıkmaya çalışırken topu kaptıran deplasman ekibi topu bir anda ceza sahasının sol çaprazında şut şansı arayan Valbuena’da buldu. Fransız oyuncu, uzak köşeye yaptığı şık plase ile kendisini maçın adamı yapan performansını bir de golle süslemiş oldu.

3 SOL BEK VE 3 DEFANSİF ORTA SAHA İLE MÜCADELE EDEN BİR TAKIM

Alternatifsiz bir kadro ile İstanbul deplasmanına gelen Karabükspor’un yedek kulübesinden oyuna dahil ettiği 2 oyuncunun da sol bek oyuncusu olması da durumun oldukça sıkıntılı olduğunu gösterir nitelikte.

Maça 3 defansif orta saha orjinli oyuncu ile ve son 15 dakika boyunca da 3 sol bek oyuncusuyla mücadele etmeye çalışan Karabükspor’un üretkenlik konusunda sıkıntı yaşaması kimseyi şaşırtmış olmasa gerek.

FERUDUN TANKUT VE MENAJER SOYGUNLARI

Karadeniz ekibinde alınan Fenerbahçe mağlubiyetinden ziyade hafta içi yaşanan olaylar, yapılan söylemler gündem oldu. Eski Mavi Ateş Taraftarlar Derneği Başkanı olan Erol Ünlü’nün kongrede yapmış olduğu bazı açıklamalar, kulübün içerisinde bulunduğu milyonluk borcun kaynağının ne olduğunu belgeler nitelikte oldu.

PTT 1. Lig’de mücadele ettikleri dönemde kadrolarında bulunan bazı oyuncuların kendisine, vicdanlarının rahat olmadıklarını, 300 bin TL alıp resmiyete 1 milyon yazıldığı için rahatsız olduklarını söylediğini açıkladı.

Ferudun Tankut döneminde olan bitenlerin o dönemki yönetim kurulu dahil kimsenin bilmediğini söyleyen Erol Ünlü,bunların hepsini bilen kişinin menajer “Bayram Uğurlu” olduğunu söyledi.

Transferde harcanan para açısından ligde 16. Sırada yer aldıklarını ancak menajerlere ödenen parada Galatasaray’ın,Beşiktaş’ın önünde olduklarını söyleyerek,mevcut ekonomik sıkıntının müsebbibinin Ferudun Tankut ve menajerlerle olan ilişkisi olduğunu işaret etti.

MENAJERLERE ÖDENEN PARA 5 MİLYON 640 BİN TL!

Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor’un menajerlere ödediği resmi miktarın 5 milyon 640 bin TL olması,Erdem Ünlü’nün söylediklerinde haksız olmadığını bize gösteriyor.

Menajer Bayram Uğurlu ile ilgili ilginç olan durum ise,lisanslı bir menajer olmaması ve sözleşmeleri Erdem Karagöl adına yapıyor olması.Erdem Karagöl’ün menajerliğini yaptığı Karabükspor oyuncularının isimleri ise şu şekilde :

Hakan Aslantaş



Dany Nounkeu



Mustapha Yatabare



Olafur Skulason



İshak Doğan



İlhan Depe



Serdar Deliktaş



Ahmet Şahin



Ferhat Görgülü



Osman Çelik

Kadroda yer alan oyuncuların üçte birinin bu menajerin oyuncuları olması ve bu durumun hiç kimseyi bu zamana kadar rahatsız etmemesi de oldukça garip ve üzücü bir durum.

KARABÜK VALİLİĞİ DURUMA EL ATIYOR

Kongrede söylenenler ve yapılan çağrıların ardından duruma el atan Karabük Valiliği,kendi denetiminde kuracağı bir heyet ile birlikte bu menajerlik soygununu ortaya çıkartacak. Takımdaki her oyuncuyla birebir olarak iletişime geçerek kaç liraya anlaştıklarını soracak ve sözleşmelerini inceleyerek bu rakamları karşılaştıracak.

Mali sıkıntıların takımı nereye sürükleyeceği bilinmiyor,ancak Levent Açıkgöz’ün başa geçmesi ile birlikte Fenerbahçe’ye karşı sahada daha disiplinli ve mücadele eden bir takım izledik. Devre arasına girmeden önceki son karşılaşmada Trabzonspor’a karşı sonuç alınamasa dahi sahaya bu oyunun ve karakterin yansıyacağı konusunda taraftarın hiçbir şüphesi yok.

İnse de çıksa da taraftarına ve şehrine layık bir şekilde sahada mücadele eden bir takım ve oyuncu topluluğu izlemek bu taraftarın yegane arzusudur.

KARABÜKSPOR'A SAHİP ÇIK