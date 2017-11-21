Golcü kalitesi farkı

Rakip yarı sahada yaptığı baskı ile deplasman ekibine çıkma şansı vermemek ve kazandığı toplarla da hücum fırsatları yaratmak isteyen ev sahibi ekip,bu planı doğrultusunda karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde oldukça etkili oldu.

Çoğunlukla sağ bek oyuncusu Papp’ın hücuma katılımlarıyla birlikte sağ taraftan hücum fırsatları yaratmaya çalışan Kardemir Karabükspor,savunmada iyi yerleşerek boşluk vermeyen deplasman ekibini aşmakta zorluk yaşadı.İlk yarı boyunca Karabükspor’un baskın olduğu karşılaşmada deplasman ekibi Demir Grup Sivasspor, Karabükspor’lu Papp’ın hücuma çıkışları neticesinde oluşan açıktan Bifouma ile faydalanmaya çalıştı ancak bu konuda pek başarılı olamadı.



İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİYDİ

İkinci yarı maçın ilk yarısına göre daha hareketli ve tempolu başladı.Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi Papp’ın sağ kulvardan hücuma yaptığı katılımlarla pozisyon yaratmaya çalışan Karabükspor istediği neticeleri alamadı.58. dakikada Torje’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Tanase’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.Bu pozisyondan yaklaşık 2 dakika sonra bir önceki pozisyonda köşe vuruşunu kullanan Torje,yaptığı cılız kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.

58 ile 68. Dakikalar arasında baskıyı rakip sahada daha da arttıran ev sahibi ekip üst üste yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.Bu dakikalarda Avustralyalı teknik adam Popovic,dikine daha hızlı giderek süratli bir şekilde rakip kaleye ulaşabilecek bir hücüm hattı yaratmak istedi.Bunun üzerine,ileride top tutamayan ve pozisyon yaratma konusunda verimli olamayan Seleznyov’un yerine İlhan Depe’yi oyuna sürdü.

TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİĞİ TEST ETME ŞANSI BULAMADI

Ancak bu taktiksel değişikliği değerlendirme fırsatı bulamadan deplasman ekibi Demir Grup Sivasspor 72. Dakikada Kone’nin yaptığı kafa vuruşuyla öne geçti.Bu golde Ziya’nın verdiği mücadelenin önemi değinmemek olmak.Ceza sahasının sol bölgesinde yaptığı müdahaleyle kazandığı topta,bitmiş bir atağı yeniden canlandıran kırmızı beyazlıların kaptanı Ziya topu ceza sahası içerisine ortaladı ve Kone’de topu ağlarla buluşturdu.Bu pozisyonda Kone’nin topa vuruş yapmasını engelleyemeyen Dany’nin maç boyunca yaptığı ilk hata golle sonuçlandığını da belirtmeden geçmemek lazım.

Golün ardından deplasman ekibi Demir Grup Sivasspor tipik bir deplasman ekibi gibi oynayarak kontratak üzerinden hücum fırsatları yaratmaya çalıştı.Yenilen golün ardından reaksiyon vermekte zorlanan ev sahibi ekip Kardemir Karabükspor,yine rakip yarı alanda yaptığı baskı neticesinde hücum fırsatları yaratmaya çalıştı ancak bu çabalar pek fazla sonuç vermedi ve karşılaşma Demir Grup Sivasspor’un 1-0 lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



3. KEZ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ GELECEK Mİ ?

Rakip kaleye sadece 5 defa şut tehdidinde bulunan deplasman ekibi Demir Grup Sivasspor attığı tek golle yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken,ev sahibi ekip Kardemir Karabükspor oyun üstünlüğünü skora yansıtamayarak bir mağlubiyet daha alarak 16. Sıraya geriledi. Avustralya’lı teknik adam Popovic, Kardemir Karabükspor’un bu kötü gidişatına son verebilecek mi yoksa “3. bir hoca değişikliği gelecek mi?” bunu ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz.