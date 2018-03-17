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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.03.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

ÇORAP SÖKÜĞÜ

Caner Efe
Caner Efe
caner.efe.97@gmail.com
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Caner Efe
Caner Efe
caner.efe.97@gmail.com

Caner Efe yazdı.

Ligdeki şampiyonluk yarışı tansiyonu oldukça yüksek ve heyecanlı geçiyor.Ne mutlu bizlere ki bu heyecan kümede kalma yarışı içinde aynı şekilde hissediliyor.Ligin 16. ve 18. Sırasında yer alan iki takımın karşılaşmasında,7 hafta aradan sonra aldığı galibiyetin verdiği moralle Karabük deplasmanına çıkan Osmanlıspor,4-0 lık net bir skor ile sahadan galip ayrılarak kümede kalma yarışında kendisine avantaj sağladı.Karabükspor da ise,özellikle savunmada yaşanan konsantrasyon ve disiplin sorunu bir türlü çözüme erdirilemiyor.Bu sorun net bir çözüme bağlanmadığı sürece daha da beter bir hale gelmesi oldukça muhtemel.
Karabükspor’un bu sezon kronikleşen “yenilen golden sonra reaksiyon verememe ve oyundan düşme sorunsalı” Osmanlıspor karşısında biraz daha erken ortaya çıktı.Ev sahibi ekip 21. dakikadaki yenilen gole kadar hücumda oldukça etkin ve hareketliydi.8. dakikada Leandrinho’nun sol ayağıyla attığı sert şut Karabükspor adına maçtaki 2 net gol pozisyonundan birisiydi.Lakin yine savunmadaki konsantrasyon ve disiplin kaynaklı yapılan bireysel hata neticesinde gelen gol,Karabükspor takımının hücumdaki etkinliğini ve heyecanını da baltalamış oldu.

İlk golün ardından Osmanlıspor,oyunun kontrolünü eline alan ve direkt hücumlardan ziyade “çizilmiş şablon oyunları” olarak adlandırdığımız çalışılmış hücum planları ve varyasyonları üzerinden oyunu kontrol etmeye başladı.Deplasman ekibi,Karabükspor yarı alanında yoğun bir baskı yapmasına gerek dahi kalmadan rahatlıkla top kaparak oyunu yönlendirdi.42. dakikada Karabükspor savunmasının yaptığı bir hata neticesinde topu kapan Umar Aminu,3 savunma oyuncusunu ekarte ederek topu bomboş pozisyondaki Mehmet Batdal’a aktardı.İlk yarı bu golle birlikte Osmanlıspor’un 2-0 lık üstünlüğüyle tamamlanmış oldu.

2. yarının hemen başında gelen 3.golle birlikte oldukça maçtan düşen ev sahibi ekipte,bu andan itibaren bireysel hatalar çorap söküğü gibi birbiri ardına gelmeye başladı.Geldiği günden bu yana net bir şekilde ağırlığını ortaya koyamayan,savunma liderliğini eline alamayan Kravchenko’nun yaptığı üst üste bireysel hatalar takım savunmasını her geçen gün daha da yıpratıyor.Buna ek olarak;Kravchenko’nun savunmaki partneri olan 18 yaşındaki Tayyib’in tecrübe eksikliği,halihazırda var olan konsantrasyon ve disiplin eksikliğinin yanında bir de tecrübe eksikliğini de ekletmiş oluyor.

Tayyib’in tecrübe eksiği olmasına karşın bugünkü karşılaşmada gerek çizgiden çıkardığı top olsun,gerekse sahadaki duruşu ve heyecanı ile Kravchenko’dan daha etkili bir performans gösterdi.Kurulan takım gelecek sene PTT 1.Lig’de şampiyonluk yarışında yer alması amacıyla kurulmuş olsa dahi,bu baştan savmalık ve disiplin eksikliği ile Kravchenko gibi oyuncularla alt ligde şampiyonluk yarışı vermek oldukça zor olacak gibi gözüküyor.

Hücumda yetenekli oyuncu eksikliğinden yakınarak üretilen bahanelerin kabul edilebilirliği var,ancak savunma konusunda aynı şeyleri söyleyememiz mümkün değil.Eğer bir takım her hafta savunma oyuncularının bireysel hatasından,pozisyon hatasından gol yiyorsa bunun faturası teknik ekibe çıkar.İstediğin kadar ekonomik dar boğazda ya da yetenek açısından kısıtlı bir kadroya sahip ol,savunma disiplin içerisine hareket edilerek kolaylıkla öğrenilebilen ve uygulanabilen bir durumdur.Bir antrenör için bu tarz durumlar çıta atlamak,kariyerini farklı bir noktaya getirebilmek adına çok değerli fırsatlardır.Eğer Levent Hoca bu fırsatı değerlendirmeyip,bu soruna bir çözüm üretemezse,her zaman için zor durumda kalındığında aranan bir caretaker hoca olarak antrenörlük kariyerini sürdürmek zorunda kalacak.

Caner Efe
Caner Efe
caner.efe.97@gmail.com
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