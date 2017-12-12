Bu inişin çıkışı yok

Ligin son 2 sırasında yer alan takımların mücadelesinde ev sahibi Atiker Konyaspor, ilk yarı Karabükspor’a karşı üstünlük sağladı.Rakip kalede özellikle Mehdi Bourabia ile etkin olan ev sahibi ekip,yine Bourabia ile girdiği pozisyonda bir penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Skubic ile gole çeviren ev sahibi ekip, 18. Dakikada 1-0 öne geçti.Bu dakikadan itibaren oyunu kontrolü altına alarak tempoyu düşüren Konyaspor, ilk yarıyı bu şekilde sonlandırdı.

İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliği birden yaparak giren Kardemir Karabükspor,oyun üstünlüğünü de eline aldı. Ibanez’in oyuna dahil olmasıyla birlikte,özellikle sol bölgeden geliştirilen hücumlar ve ortalarla etkili olan Kardemir Karabükspor tehlikeli olabilecek şanslar yakaladı.

Ibanez’in ve Papp’ın ikinci yarı itibari ile daha ofansif oynaması sebebiyle arka tarafta bıraktığı açıklardan faydalanmaya çalışan Konyaspor, özellikle Bourabia ile hücum geliştirdi.Özellikle 75. Dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahası içerisinde tehlike yaratan Bourabia, pozisyonu golle sonlandırabilseydi belki de haftanın golüne imza atacaktı.

Geri kalan 15 dakikalık bölümde yine tüm hatlarıyla rakip yarı alanda gol arayan Karabükspor, her zamanki pozisyon sonuçlandıramama sıkıntısını yine yaşayarak, bir türlü golü bulamadı.

Maçın uzatma dakikalarında,taç atışını hızlı kullanan ev sahibi ekipte Bourabia, topu geriye çıkartarak Milosevic ile buluşturdu. Milosevic de köşeye yaptığı temiz vuruşla skoru 2-0 getirerek maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuç ile birlikte, 4 maçlık galip gelememe serisine son veren Atiker Konyaspor puanını 14'e çıkarttı ve 15. Sıraya yükseldi.Aldığı bu sonuçla üste 7. Mağlubiyetini alan Kardemir Karabükspor 8 puanla son sırada haftayı tamamladı.

BOURABIA FARK YARATAN KİŞİ OLDU

Ev sahibi ekip adına en etkili isim Mehdi Bourabia oldu. Penaltıyı kazanan ve son golün de asistini yapan Bourabia, galibiyette en önemli rolü alan oyuncu oldu.

Karabükspor’da ise en çalışkan ismi Poko'ydu.Yatabare ve Ceyhun da oldukça etkiliydi ancak bir türlü sonucu bulamadı. İlk Süper Lig maçına çıkan genç kaleci Çağlar ne kadar ilk golde hatalı olsa da, genel performansı ve kurtardığı pozisyonlarla birlikte iyi bir performans sergiledi diyebiliriz.

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“BAL YAPMAYAN ARI TORJE” KIZAĞA ÇEKİLDİ

Fenerbahçe’nin Valbuena ile yaşadığı sorunun aynısını Karabükspor’un Torje ile yaşadığını söylemiştik. Popovic ne kadar bu durumun farkında olsa da, yerine koyabileceği daha efektif başka bir oyuncusu olmadığı için Torje’yi oynatmaya devam ediyordu. Ancak bu hafta Torje’nin yerine Bliznichenko ile başlayan Popovic, bir nevi oyuncularına göz dağı verdi.

Lakin bu tercih beklenen etkiyi yaratmadı. Ukraynalı oyuncu, süre aldığı 45 dakika boyunca sahada adeta hayalet gibi dolaştı. İkili mücadelelere girmekten kaçınan ve oyunun içinde kaybolan genç oyuncunu, ikinci yarının başında Torje’ye bıraktı. Bu tarz oyuncuların çözümün bir parçası olamayacağı oldukça açık ve net.

YENİ YÖNETİM İLE FARKLI BİR YOLCULUK

Ferudun Tankut’un istifasının ardından yaklaşık 2 ay boyunca başkansız olarak yoluna devam eden Kardemir Karabükspor,üst üste ertelenen 3 kongrenin ardından nihayet yeni başkanına kavuştu. İş adamı ve eski kulüp yöneticilerinden olan Ziya Ünsal, tek aday olarak girdiği seçimde Kardemir Karabükspor’un yeni başkanı oldu.

190 MİLYON EURO BORÇ AÇIKLANDI

Kulübün Genel Direktörü Hakan Ayvaz, bilgi kirliliğinin çok olduğunu kaydederek, “Mali bilançolarımız bağımsız denetimden geçiyor ve bunlar FIFA, UEFA ve TFF’ye gönderilerek denetleniyor. Borcumuz 190 milyon 893 bin lira. Şuan ki borç güncel olarak 10. ay itibari baz alınarak yapıldı ve daha yıl bitmedi. Sezon devam ediyor ve giderlerde son hız devam ediyor. Kulüp 41 milyon 200 bin lira zarar etmiş durumda. Bunun muhtemelen 50 milyonun üzerinde kapanacağını tahmine etmek zor değil. Şu an kulübün gecikmiş ve hemen ödenmesi gereken 46 milyon borcu var” diye konuştu.

FERUDUN TANKUT YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

Bir önceki başkan Ferudun Tankut ve yönetimi,190 milyon euroluk borcun sebebi olarak görüldüğü için kongre üyeleri tarafından ibra edilmedi.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

Yeni başkan Ziya Ünsal,zor günlerin geride kaldığını ve artık yeni baştan ayağa kalkıp,dirilecek bir Karabükspor olacağını söyledi. Ünsal,bu zorlu süreçte bu şehrin ileri gelenleri, sanayicileri, iş adamları ve özellikle Kardemir’in, kulübe sahip çıkacaklarını bilerek bu yola çıktığını vurgulayarak destek beklediğini söyledi.

TARAFTARLAR LEVENT HOCAYI İSTİYOR!

Kötü gidişatı bir türlü sona erdiremeyen Popovic ile taraftarların gönül bağı kopmuş gibi gözüküyor.Erkan Sözeri’nin istifasının ardından Galatasaray karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan alt yapı sorumlusu Levent Açıkgöz,o karşılaşmada sergilediği performans ve camianın çocuğu olması sebebiyle taraftarlar tarafından oldukça seviliyor. Bu kötü gidişatın sonunun kümede biteceğini artık kabullenmeye başlayan Karabüksporlu taraftarlar ”Düşeceksek de Levent Hoca ile düşelim” demeye başladı. Yeni gelen yönetimle birlikte yeni bir yolculuğa çıkmanın ümidinde olan taraftarlar, bu yolculuğun ilk adımının Levent Hoca’nın takımın başına getirilmesiyle olacağı inancındılar.

DEVRE ARASI NELER OLACAK?

İlk devrenin bitmesine son 2 maça kala, Kardemir Karabükspor için durum pek iç açıcı değil. Bununla birlikte oynayacağı son iki maçtan teki deplasman Fenerbahçe’ye karşı; bir diğeri ise evinde yükselen bir form grafiğine sahip olan Trabzonspor’a karşı olacak. Bu 2 karşılaşmadan puan alması oldukça zor görünen Karabükspor,bu iki karşılaşmayı da kazansa dahi ilk devreyi 14 puanla bitirmiş olacak. Ligte kalma yarışında 15 puan çıtasının altında kalmak demek bir nevi küme düşmek demektir.

Karadeniz ekibinin,devre arasında oyuncu takviyesi yapmaktan ziyade eldekileri de tutmakta sıkıntı yaşaması muhtemel. Yeni oyuncu takviyesinden ziyade mevcut oyuncuların maaşlarının ödenmesi ve yapılabilecek bir hoca değişikliği daha faydalı olabilir,daha farklı bir yola girilebilir.

KARABÜKSPOR YALNIZ DEĞİLDİR!