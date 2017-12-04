Avrupa Liglerindeki en uzun mağlubiyet serisi

Kardemir Karabükspor,hafta içi kupa mücadelesinde İstanbulspor’u yedek oyuncularıyla çıktığı karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Kupa mücadelesi de olsa, yedek oyuncularla çıkılmış da olsa alınan bir galibiyet ister istemez takım içerisinde pozitif bir etki yaratmış olacak ki, ev sahibi ekip Göztepe karşısına bir nebze daha moralli ve daha iyi konsantre olmuş şekilde çıktı.

Kart cezasının bitmesiyle birlikte bugün tekrardan ilk 11’de yer alan Ceyhun’un sayesinde daha fazla ileriye çıkma ve topla kat etme şansı bulan Poko birkaç tehlikeli olabilecek atak şansı yakaladı. Ancak sezon başından bu yana Karabükspor’un kanayan yarası olan son toplar konusundaki becerisizlik burada da kendini gösterdi.

Her kaptığı topta karşı kaleye yüklenmeye çalışan, topu rakip ceza alanına sokmaya çalışan Karabükspor, nitekim 32. Dakikada Kadu’nun topa elle müdahele etmesi sonucu bir penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Yatabare’nin şutunu kaleci Beto kurtardı. Dönen topu tamamlamaya çalışan Grozav’ın şutunu da çıkaran Beto, kendisini maçın adamı yapacak performansından birkaç örnek sergiledi. Kaçan penaltının ardından moral olarak oldukça düşen Karabükspor ilk yarıyı bu şekilde tamamladı.

2012-2013 MODEL SELÇUK-BURAK İŞ BİRLİĞİYLE GELEN GOL

İkinci yarı öncesi oyuncuları tribüne çağıran Kardemir Karabükspor taraftarı oyunculara moral verdi. Bu moralin de etkisiyle ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, yine oyundan etkin olan taraf oldu. Ancak dakikalar 58'i gösterirken,2012-2013 sezonunda bolca gördüğümüz Selçuk İnan’ın servisleriyle gelen Burak Yılmaz gollerinden bir tanesi izledik.

Savunmada kazandığı topla hızlıca ileri kat eden Halil,topu Castro’ya oynadı. Orta alanda topu alan Castro, rakip kaleye doğru dikine koşmaya hazırlanan Adis Jahovic’in önüne topu servis etti. Topla buluşan Jahovic yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı ve takımın 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından yine etkin olan taraf Kardemir Karabükspor oldu. Göztepe adına,77. Dakikada Gouffran ile kaçırdıkları net gol pozisyonu haricinde başka bir pozisyon olmadı.

Son 5 dakikada Göztepe kalesinde üst üste pozisyonlar bulan Karabükspor, özellikle 88. Dakikada Seleznyov’un ceza sahası içerisinde çektiği şutla çok net bir gol pozisyonu buldu ancak yine maçın adamı olan Beto’yu geçemedi. Son bir şans olarak 94. Dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Seleznyov, topu direğe nişanlayınca Karabükspor yine karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

BAL YAPMAYAN ARI TORJE

Fenerbahçe'nin Valbuena ile yaşadığı sorunun aynısını bu sezon Torje ile Karabükspor da yaşıyor. Karabükspor’un hem hücum oyuncusu olarak hem de genel olarak en yetenekli oyuncusu olan Torje, bu yeteneğini takım oyununa yansıtmak yerine çok fazla ben merkezli oyun oynuyor.Her pozisyonda topu ayağına isteyip,her aldığı topu da kendi başına değerlendirmeye çalışınca pek çok hücum fırsatını da,daha olgunlaşmasına imkan vermeden sonlandırmak durumunda bırakıyor.

Kale önündeki beceri eksikliği sebebiyle çok fazla sıkıntı yaşayan ve kazanabileceği pek çok karşılaşmayı da bu sebeple kaybeden Karabükspor,Torje’nin bu “Romanyalı Messi” havalarını çekebilecek lükse sahip değil.

YEVHEN “MR. NOBODY” SELEZNYOV

13 hafta boyunca sadece 1 gol atabilen ve onu da penaltıdan atabilen Ukraynalı Yevhen Seleznyov da Kardemir Karabükspor’un bir diğer kanayan yarası.Ne fizik üstünlüğünü kullanarak alanlar yaratabiliyor ne de ileride top tutabiliyor.O ilk 11 deyken Karabükspor’un forvet mevkisine direkt olarak “Mr. Nobody” yazsak, kimse dönüp de neden böyle yazdınız diye pek soracağını sanmıyorum.

ŞANSSIZLIK MI YOKSA BECERİSİZLİK Mİ?

13 haftadır oynadığı her maçta da olduğu gibi, Göztepe karşısında da pek çok hücum fırsatı bulan, penaltı kazanan ancak bir türlü skoru bulamayan bir Karabükspor vardı. Ancak ilk yarının bitimine 3 maç kala küme düşme hattında yer almanın ve kaybedilen bu puanların açıklaması şanssızlık olamaz. Kaldı ki bu maç özelinde konuşacak olursak, penaltıyı gole çevirememenin açıklaması kesinlikle becerisizlikten başka bir şey olamaz.

ATANIN VE TUTANIN İYİ OLACAK DEMİŞTİK

Karşılaşma boyunca çektiği tek isabetli şutta golcüsü Jahovic ile golü bulan deplasman ekibi Göztepe, kalecisi Beto’nun kurtardığı penaltı ve çıkardığı toplarla 3 puanı kazanmasını bildi. Yani atanı ve tutanı ile maçı kazandı. Dolayısıyla da, daha önceki haftalarda da dediğimiz gibi,futbolun yazılı olmayan kurallarından biri olan “Atanın ve tutanın iyi olacak” kuralı tekerrür etmiş oldu.

MEMLEKETİNE SAHİP ÇIK

Devre arasına gidene kadar oldukça yıpranmış ve tükenmiş bir şekilde girecek olan Karabükspor’da devre arası da oldukça zor geçecek. 4 Aralık'ta planlanan olağanüstü genel kurula kadar kulüp başkanlığını, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal yapacak. Dolayısıyla ortada hala kalıcı bir yönetim ve otorite yok. Devre arasında muhtemelen takım içerisinde yaşanacak olan yaprak dökümünü önleyebilecek, etkilerini en aza düşürebilecek güçlü bir yönetim olmadığı sürece her geçen gün daha kötü bir hala giden Kardemir Karabükspor göreceğiz.

Koskoca bir şehir, bir takım, takımımız, çocukluğumuz, gençliğimiz, geleceğimiz göz göre göre eriyor ve bir Allah’ın kulu da elini taşın altına koymuyor. Unutmayın sadece 1 tane Karabükspor var.

KARABÜKSPOR YALNIZ DEĞİLDİR!