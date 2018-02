Adios Negredo

Bu performansı neticesinde 2. yarıda yerini Vagner Love’a bırakan İspanyol golcü,Love’ın adeta kendisine “Bak gol böyle atılır” dercesine gösterdiği performansını yedek kulübesinden usulca ve içinde bir ürpertiyle seyretti.Beşiktaş formasıyla ilk isabetli şutunu golle sonuçlandıran ve maçı da toplamda 2 golle tamamlayan Vagner Love’ın bu başlangıcı,Negredo için bilindik bir senaryonun tekrar yaşanması anlamına gelebilir.Yani yedek kulübesine geri dönüşün sinyali olabilir.



BAŞ BELASI BREZİLYALILAR

Kardemir Karabükspor karşısında hem oyun hem de skor olarak oldukça rahat bir sonuç alan Beşiktaş’ın bu sonucu alırken skor kaydeden her oyuncusunun Brezilyalı olması da oldukça dikkat çekici bir durumdu.



Açılış golünü atan Pepe her ne kadar Portekiz Milli Takımı oyuncusu olsa dahi aslen Brezilyalı olduğunu bildiğimiz için onu da bu guruba dahil edebiliriz.Gol atan oyuncular haricinde,takımdaki bir diğer Brezilyalı oyuncu olan Adriano’nun sergilediği performansı ve Vagner Love’a yaptığı asisti de göz önüne alırsak,Beşiktaş’ın bütün Brezilyalı oyuncuları performanslarıyla bugün tam not aldı.



SİKLET FARKI

Kardemir Karabükspor,geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanılan 3 puanın verdiği motivasyon ve özgüven ile İstanbul deplasmanına gitti. Ancak hiç kimse,ligde evinde yenilmeyen 3 takımdan biri olan Beşiktaş karşısında,deplasmanda henüz galibiyet yüzü göremeyen 4 takımdan biri olarak çıkan Kardemir Karabükspor’un sahada bir mucize yaratmasını beklemiyordu.Beşiktaş’ın maçın henüz ilk dakikalarından itibaren uyguladığı ileride baskı ve yoğun prese dayalı oyununa karşı koyamayan Karabükspor,doğal olarak kontrolü ev sahibi ekibe kaptırdı.Deplasman ekibi,Beşiktaş savunmasının orta sahaya çok yakın oynaması sebebiyle kazandığı topları ileriye aktarmakta,dolayısıyla kendi sahasından çıkmakta oldukça zorlandı.



Ligde yediği toplam 35 golün 12 sini duran toplardan,bunun da 6 sını direkt olarak kornerden yiyen bir takım için her duran top kendi kalesinde muhtemel bir gol pozisyonu anlamına geliyor.Kaldı ki Beşiktaş gibi duran top organizasyonlarında oldukça başarılı bir takıma karşı bu durum daha tehlikeli bir hale geliyor.Nitekim 14. Dakikada Pepe’nin attığı golde içeriye aşırtılan topun ardından Alexe ile Kravchenko’nun bomboş ortada dolanıyor olması,duran toptan neden bu kadar çok gol yenildiğinin bize kısa bir özetiydi.



YA ALEXE İLE YA DA HİÇ

Hücum planı çoğunlukla Bliznichenko’nun adam eksilterek yaratacağı pozisyonlara veya Alexe’nin ileride indirip,tutacağı toplara dayanan Karabükspor bunu maç boyunca bir kez dahi yapamadı.Bunu fark eden Levent Hoca,maçın 37. dakikasında ilk değişikliğini yaparak Bliznichenko’ya göre daha diri ve kuvvetli bir oyuncu olan Kage’yi oyuna aldı.Ancak bu değişikliğin de pek bir etki yarattığını söylemek mümkün değil.



Ev sahibi takım,savunma çizgisini öne çektikten sonra gelen topları-özellikle de Alexe’ye gelenleri- gerek Pepe gerekse Medel ile kolaylıkla kontrol altına aldı.Alexe pasifize edilince,Karabükspor’un ileride top tutma,tehlike yaratma şansı pek kalmadı ve deplasman ekibinin neredeyse bütün hücum planı işlevsiz hale gelmiş oldu.



KARABÜKSPOR’UN BELALISI VAGNER LOVE

Spor Toto Süper Lig’in geçtiğimiz sezonki gol kralı Vagner Love,bu maçta attığı 2 golle birlikte Türkiye’de attığı gol sayısını 36’ya,Karabükspor’a attığı gol sayısını da 7 ye çıkardı. Bu da hemen hemen attığı 5 golden birini Karabükspor’a attığı anlamına geliyor.(4 Karabükspor maçında 7 gol)



BEŞİKTAŞ REKORLARI BAŞTAN KIRDI

Beşiktaş adına Karabükspor maçı,bu sezonki en iyi istatistiklerini elde ettiği ve kendi rekorlarını yeniden kırdığı bir karşılaşma oldu.Bu istatisklerden bazıları ise şu şekilde:



-Karabükspor maçının ilk 45 dakikasında rakip kaleye 9 isabetli şut çeken Beşiktaş, bu sezon ilk yarılar itibarıyla Süper Lig rekoru kırdı.

-Karabükspor karşısında 9 isabetli orta yapan Ricardo Quaresma, bu sezon kendisine ait Süper Lig rekorunu kırdı.

-Maç boyu çektiği 28 şutun 15 inde isabet bulan Beşiktaş,Başakşehir’in 2 hafta önce Karabükspor karşısında 23 şutta bulduğu 11 isabetli şutluk istatistiğini de geride bıraktı.



ÇAĞLAR IŞIK SAÇIYOR

Alınan 5-0 lık skora karşın sergilediği performansla izleyenleri oldukça etkileyen-hatta Karabükspor adına göze çarpan tek oyuncu olan-Çağlar Şahin Akbaba,Karabükspor takımının geleceğe umutla bakmasına vesile oluyor.Yediği 5 golden sadece 5.sinde geç hamle yaptığı için hatalı sayılabilecek Çağlar’ın diğer gollerde bariz hatalı olduğunu söylemek pek mümkün değil.Gollerde hatalı olmamasıyla birlikte,kurtardığı 10 net gol pozisyonuyla belki de Süper Lig’in bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan kalecisi ünvanını da almış olabilir.



Gösterdiği bu etkileyici performansla Çağla, gelecek sene de Süper Lig’de kendine yer bulabileceğini kanıtladı.Bu yeri yine Karabükspor forması altında mı yoksa başka bir Süper Lig takımının formasının altında mı bulur,bunu zamanla göreceğiz.Ama Karabükspor adına yolun sonunun çoktan belli olduğunu gerek kulüp,gerek taraftarlar,gerekse biz spor severler oldukça iyi biliyoruz.