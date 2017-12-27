Yeniden başlayalım

İzmir takımlarının neden bu kadar değerli olduğunu bulmak için herhangi bir maçını izleyebilirsiniz. Bakınız bir önceki Göztepe maçı şöyle dursun bugünkü Bucaspor maçının en az yarısı altyapıdan yetişme. Bucaspor’un emsal teşkil eden oyuncularından, Hüseyin Koç 19 yaşında ve kale uzun süredir ona emanet. Alt yapıların öneminden hep dem vururken, futbolun bel kemiği olan İstanbul’a ders verir nitelikte.

Bir önemli konu başlığı ise teknik adamın bir takımı okuyabilme yeteneğidir. Fatih Hoca’nın sarı kırmızılı renkte, kulübede, taraftarda öyle bir dokunuşu var ki, takımda da, stat da o havayı görmek mümkün. Ve bu etki-tepki yalnızca ona özel.

Fatih Hoca sadece ligde değil, Türkiye Kupasında bile, yedek kadroyla neler başarabileceğinin sonraki maçlar için alametifarikasıdır.

Galatasaray – Bucaspor maçının ilk yarısı için Tudor’un ilk 11 seçimiyle hemen hemen aynıydı. Ancak diziliş konusunda tercih çok farklıydı. Aynı oyunculara küçük dokunuşlar yaparak bazı oyuncuların mevkilerini netleştirmişti. Selçuk, orta sahadan çok forvet arkası oynadığında, ne kadar eleştirsek de farkını koyabiliyordu.

Son zamanların mühim çıkışı Yasin için söylenebilir ve bir de Sinan Gümüş ismini yazmak gerekecek. Sakatlıktan çıkan Tolga Ciğerci “nerede kalmıştık” sorusunu cevaplıyordu. Latovlevici ismi bu zamana kadar hiçbir ışık vermezken, bugünden sonrası ilk 11’lik kadroyu zorlaması muhtemel.

İlk yarıda özetle; hep önde kalan Galatasaray ve yardımlaşarak oynayan bir takım vardı. İleride oynayarak rakibe top yaptırmayan ve sadece ilk yarıda rahat bir oyunla 3 gol bulan aslanlar üstünlüğünü ortaya koydu.



İkinci yarıya ve şu geçen iki maça da söyleyeceklerim var. Yerini bulan paslar, her oyuncunun verimli olacağı bölgeler ve üzerinden yük kalkan bir orta saha olduğu kesindi. Pek tabi ki bu iki maça bakarak kıstas yapmak aceleci bir davranış olur.

Lig maçlarına baktığımızda Gomis’e fazlasıyla bağlı bir takım profili çiziyor. Hem forvet hem de orta sahaya yardıma giden bir oyuncu aynı zamanda. Yani o gün Gomis günündeyse işler yolunda. Fatih hoca bugün bu çıkmaza çözüm arayışında. Bilhassa Gomis dışındaki alternatifler peşinde.

Bucaspor maçında da görülen kaybettikleri topları, baskıyı kaybetmeden kazanarak daha istekli ve biraz tatlı sertle birlikte maça konsantre olduklarını gösterdiler.



Bucaspor’un hiçbir şekilde oyunu bırakmaması, seyir keyfi veriyor. Bir de alt yapıdan yetişen oyuncularına değer… Fatih Hoca’nın genç yeteneklere fırsat vermesi en kıymetlisidir.