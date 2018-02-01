Son doksan dakikaya kadar

Çok garip aslında! En son Türkiye Kupasını kazanan ile en çok bu kupayı müzesine götüren iki takım karşı karşıya. Bir farkla! Konyaspor’un kümede kalma mücadelesi verirken, sarı kırmızılılar lider koltuğunu ısrarla isteyen bir ruhla sahadalar. Üstelik Konyaspor bu sezon UEFA’da – her ne kadar sonucu alamasa da- iyi bir iş çıkardı.

Ya bugün neler oldu? Kısaca Galatasaray’ın adına farklı bir 11 ile sahaya çıkması bir o kadar düşündürücüyken, Trabzonspor’u eleyerek çeyrek finale gelmesi Konyaspor’u daha da hırslandırdı.

İlk yarıya bakış, ortada geçen maçı önce Galatasaray üstünlüğü alarak gol pozisyonları yakaladı ardından Konyaspor Linnes’in şansızlığı ile golü bulacaktı.

Notlar: Linnes’in sağ kanadı iyi kullanması, Hakan Balta’nın fazlasıyla kritik noktalardaki müdahalesi, Sinan Gümüş’ün kupadaki “farklı” oyunu önemli başlıklarıydı.

Mesajlar: Fatih Hoca’nın bazı oyuncularına oyun felsefesinin içinde olacaksan oyunu kuralına göre oyna, fakat yok ben kendi oyunumu oynayacağım diyorsan sana sadece ihtiyacım olduğu zaman maça alırım algısını bu gibi bir kez daha Belhanda üzerinde anlattı.

Tercihler: Galatasaray forvet anlamında içeriye kat ettikleri her alanda Konyaspor savunması forvete rahat vermedi. Üstelik bulduğu kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı. Mehmet Özdilek bu anlamda maçı iyi okumuş etkili bir oyun sergiledi.

Nokta Atışı: Hakan baltanın maç eksikliğine rağmen tecrübenin de vermiş olduğu rahatlıkla takımına sol kanatta güven veriyor. Fatih hoca sol kanadı sol ayakla sağ kanadı da Linnes ile oynayarak kanat tercihlerini alternatifli hale getirdi.

Zaman: Galatasaray her zaman güvendiği en büyük 11. Oyuncusu Muslera olmadığında toparlayamadığını açık bir dille ifade ediyor. Yedek kaleci Eray, o kadar güvensiz ve panik oynuyor ki, çoğu pozisyonuna boşa çıkması defansını da olumsuz anlamda etkiliyor.

İlk yarı için bakıldığında Mehmet Özdilek’in planları tıkır tıkır işledi. Golü yedikten sonra Eray’ın zaten olmayan konsantrasyonu iyice çözülmüş ve basit hatalar peşi sıra izledi. Ve bir de ikinci yarı gerçeği var.

Son 45 dakikada, beş dakika da iki gol bulan sarı kırmızlı ekip bundan sonrasını da istediği gibi oynattı. Ancak kaleci Eray’ın beraberlik golüne engel olamaması iki takımın da birer puanla yetinmesine sebep oldu.

Kazanç: Galatasaray’da kazanım olarak bakılınca mutlaka Sinan Gümüş’e diğer maçlar içinde yer verilmesi gerektiğini oyunuyla anlatıyor.

Sonuç: İlk yarıdaki performansı ile oynayıp devre arasında yaptığı nokta atışı transferleriyle fark yaratabilirse, orta sıralarda rakiplerini zorlayan bir takım havası oluşturabilecek Konyaspor. Galatasaray’ın ise, yedek 11’inde as kadro düzeyine gelebilecek bir kadro olması gerektiğini Fatih Hoca bu maç itibariyle belli rötuşlar yapacaktır.

Asıl merak edilen rövanşta neler olacağı?