Şampiyonluğa Aslan Pençesi
Büşra Yazla yazdı.
Bir önceki haftaya göre daha istekli ve taraftarıyla beraber çoşkulu bir Galatasaray vardı. Ve bir de şampiyonluk hesaplamaları…
Başakşehir takımını şampiyonluk yarışında daha avantajlı görenleri haklı çıkaracak puan tablosu bugün aslanları fazlasıyla sıkıntıya sokacaktı. Evet, topla oynama istatistikleri sarı kırmızlı ekibi göstermiş olsa da gol hanesi ilk yarı itibariyle “0”’dı. Ve sonrası…
İlk yarı Gençlerbirliği maçı havasında ilerleyen 45 dakikaya müdahale edemeyen iki takım suskunluğunu ikinci yarı bozacaktı. Bu maç neden iki takım için mühimdi? Artık Avrupa liglerinde takımlar arasında büyüyen sınıf farklılığı, aylar öncesinden belli olan şampiyonlar ve kocaman bir uçurum.
Türkiye’de ise, uçurum bu denli açık değil. Doğal olarak rekabet fazlasıyla üst düzey de oluyor. Yani şampiyonluk isteyen, rakibi kim olursa olsun istekli, tutkulu, birlik içinde takım oyunu oynamak zorunda. İşte bu maç son derece önem teşkil ediyordu ve hanesine üç puan yazdıran Galatasaray oldu.
Başakşehir, maç boyunca birkaç pozisyon dışında hemen hemen net bir tehlike yaratamadılar. Galatasaray’da neredeyse yüzde 65’le topla oynamasına rağmen, pozisyon üretimi konusunda kısır dakikalar yaşamadı değil. Fakat Rodrigues’in çalışkan ruhu ve koşan oyuncu profili takımı da ayağa kaldıracaktı. Sarı kırmızlılar, kendi evlerinde bambaşka oluyor. Bir kanıtı daha!
Geçen haftada olduğu gibi Fatih Terim’in değişiklik zamanlaması tedirgin ediciydi. Şampiyonluğu isteyen ve taraftarinı arkasına alan Galatasaray, şampiyonluk yarışında hayati bir 3 puanı alacaktı Ali Sami Yen’de
Son haftalarda büyük bir soru akıllara takılıyor. Bafetimbi Gomis’in sessizliği ve diğer takım arkadaşlarının desteğe gidememesi oyunu tıkayan faktörlerden olması mıydı? Ne var ki böyle durumlarda bir isim yıldızlaşır. Bu hafta iki isim takımını göğüsleyecekti.
Maçın Adamı:
Rodrigues, kendi sahasına kapanan Başakşehir’i zorlayan ve hücum bölgesini açmayı başaran isimdi. Mariano, golü atarak tekrar kendine çevirmeyi başaran forvet gibi işleyecekti.
Aslan tekrardan şampiyonluğa, zirveye pençesini atacaktı, fakat bundan sonraki tüm maçlar fazlasıyla kıymetli olacak.
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