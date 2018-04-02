İştah kabartıyor
Galatasaray ilk yarıdaki ilk mağlubiyetini Trabzonspor’dan almış, ikinci yarıdaki mücadele nasıl olacak merak konusuydu. Evet, lig o denli çekişmeye tanık oluyordu ki, her maç önem teşkil ediyordu.
Aslında bu maçın başındaki tempo, maçın nasıl geçeceğine ışık tutmuştu. İlk yarı her iki takım da çekinmeden, oyununu oynayacaktı. Bir farkla, erken gelen golü kimse hesaba katmamıştı. Galatasaray ilk yarıdan itibaren baskı yaptı ve mücadelesini üst seviyede tuttu.
Galatasaray, Abdülkadir Ömür'den topu kapan Mariano’nun, ceza sahası içerisine girdikten sonra topu Sofiane Feghouli'ya gönderiyor ve gelişine çektiği şutla ağları ile buluşuyor. İşte maçın dönüm noktasıydı.
Galatasaray açısından Feghouli’nin oynuyor olması ciddi fark oluşturuyor. Sakin hali, pozisyonu okuma becerisi, rakibine gözdağı veriyordu adeta.
Aslanlar, her anlamda herkesin istisnasız disiplin gösterdiği sisteme uyma ve takım olma başarısı, Galatasaray’ın ilk yarıyı rahat ve sorun yaşamadan geçirmesini sağladı.
İkinci yarı Trabzonspor’un çıkış yapması için baskılı oynaması çok kısa sürdü. Sarı kırmızlı ekibin arkalarına iyi yardım eden Rodrigues ve Nagatomo’nun kenarları etkin kullanması ve dolayısıyla Gomis’in gol krallığına giden yolda bir adım daha atması için Galatasaray adına skorunu belirleyen ikinci gol gelmiş olacaktı.
Özellikle etkili olan ve net pozisyonlar bulan Galatasaray, neredeyse 90 dakika boyunca etkili oynadı.
Rıza Çalımbay açısından Trabzonspor’u ilk beş içinde tutması son haftalara doğru epey zora sokacak gibi. Ancak bu maçı özetlemek gerekirse liderlik koltuğuna ısınmış bir Galatasaray için, adeta iştah kabartıyor.
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