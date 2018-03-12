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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.03.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Gümüş kalitesinde üç puan

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Yıllardır yaşanmayan bir mücadele var Süper Lig’de. Tablonun aşağısında kalma serüveni yaşanırken, üst sıralarda şampiyonluk yarışı durmaksızın heyecanlıydı.

İlk yarı itibariyle; 90 dakikayı anlatan ilk 45 dakika yaşandı. Galatasaray için felaket senaryosu, maç başladı, gol yedi, Mariano haftaya cezalı durumda, Gomis penaltı kaçırdı ve kalesinde büyüyen Serkan Kırıntılı. Dakikaları noktası virgülüne tanımlıyordu bu cümleler.

İkinci dakikada gelen erken gol Ryan Donk’un hatası sonucunda Wilfred Moke topu ağlarla buluşturdu. Sarı Kırmızılılar için; maç hiçte beklenmedik bir şekilde başladı.

Duran toplardan çıkmaz sokaklara sürüklenen Galatasaray yine buradan darbeyi alacaktı. Unutulmaması gereken ise karşı takımın Konyaspor olduğu… Her an ne yapacağı belli olmayan yeşil beyazlılar Mehmet Özdilek’ten boşalan koltuğa Sergen Yalçın gibi iştahlı bir spor adamıyla bütünleşmesi bu maçta üç puanı alacağız demek için maça çıkmış havasını verecekti.

Uzun zamandır Volkan Şen’in formsuzluğu ile bilsek de bu maçta bilhassa Nagatomo’nun bulunduğu bölgeden iyi değerlendirdi. En sonki asistini 2016 yılında gerçekleştirmiş ve bu maçla beraber şeytanın bacağını kırmıştı. Yine de aslanların maç boyunca yoğun baskısı Konyaspor’u hataya sürükleyecekti.
İlk yarıda Galatasaray’ın sabırlı oynaması, ev sahibi aslanlar kısa paslarıyla pozisyon üretmeyi başardı, fakat gol bir türlü gelmiyordu. İlk 45 dakikanın maç ışığında en akıllıca işler yapan Feghouliydi.

İkinci yarı; pek tabiki Galatasaray’ın baskısının artacağı, muhakkak oyuna giren Sinan Gümüş’ün zekice adımlar atmasıyla başlayacaktı. Sinan Gümüş, Gomis’e göderdiği top ile beraberliği yakalayacaktı.

Konyaspor iyiden iyiye maçtan düşmüş, kendi yarı sahasına kapanmıştı. Fakat aslanların şampiyonluk yarışı adına puan kaybına tahammülü yoktu. Ve o gol geldi. Belki de bu sezonun en değerli golünü attı Sinan Gümüş. Oyuna girdi, asistini yaptı, maçın son dakikalarında da imzasını atacaktı.

Galatsaray bu sezon şampiyon olursa bu gole ayrı bir parantez koyulmalı. Tarih kısa sürede tekerrür edecekti. Üstelik bu sefer Sergen Yalçın takımın başındayken. Maç boyunca iyi direnç gösteren Konyaspor ve Serkan Kırıntılı maçın bu denli sürükleyici olmasının başrollerinden!

Moraller, çok keyifli bir oyun, müthiş bireysel performanslar, istatistiklere artılar, en önemlisi ‘Gol Krallığı’nı ilan eden Gomis. Çok erken denilebilir belki ama konu Gomis ise gol yapma ihtimali yüksek bir oyuncudan bahsediyorsak ligin gol kralı olmuştur artık.

Maçın Adamı: Kuşkusuz üç isim akıllara geliyor. Serkan Kırıntılı, her zamanki gibi Bafetimbi Gomis ve bugün gerçekten etki eden Sinan Gümüş bugün maçın adamıydı!

Kısacası: Futbolun içi dışı bir maçtı.

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busrayazla@gmail.com
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