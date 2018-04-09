GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN “PUAN”

İlhan Cavcav, en iyi yöneticilerden biriydi. Elindeki kısıtlı malzemeye göre çok iyi iş çıkarırdı ve takımını ligin baş altı grubunda barındırmaya çalışırdı. Ancak Cavcav döneminden sonra, kadro ve taktik tercihlerine bakınca ve o disiplini kaybedince düşme potasından çıkmaları epey zor görünüyor.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig sezonun ismi İlhan Cavcan iken, Gençlerbirliğinin daha özverili oynaması bekleniyordu. Lakin işler hiç de o yönde ilerlemeyecekti.

Ve bugünkü maçın bir diğer önemi ise, Galatasaray’ın bu sezon rakiplerinin sahada galibiyetle ayrıldıktan sonra oynadıkları maçta sadece 1 puan alması zirveye bir çelme mi sorusu akıllara takılıyor. Bunları baz alınca aslanları panik havası muhtemeldi.

İlk yarı itibariyle daha fazla topla buluşan daha fazla pas yapan Galatasaray’dan çok, Gençlerbirliği kapanan savunmasına rağmen etkili pozisyonuyla gol arayışındaydı. Galatasaray’da ise fazla sakin davranan ve bireysel hatalardan doğan pozisyonlar sonucunda ilk 45 dakikayla beraber gol bulamayacaktı. İlk yarı özelinde birkaç haftadır devam Rodrigues’in suskunluğu ve artık eskisi gibi iştahlı oynamaması golü kapatan etmenlerden.

İkinci yarı; neredeyse tek kale oynanan maçta gol bulamayacaktı aslanlar. Aslında iki fovete destek gelmemesi, kenardan açılamayan toplar ve son 45 dakika rakip kalede baskı kuran Galatasaray üç puanı son dakika da gelen golle Gençlerbirliği’ne armağan edecekti. Bu haftanın son maçı olması şöyle dursun, rakipleri puanları toplarken, Galatasaray’ın puan kaybetmesi son hafta maçları için ilk sıralar epey kızışacak.

Kayıpları destekleyen, Fatih Hoca’nın gelişi itibariyle Sivasspor ve Kasımpaşa mağlubiyetleri durumu açıklar nitelikte. Gençlerbirliğinde son 7 maçın önemi ve alt sırlardan çıkma çabası maçın son saniyelerine müdahale etti. Fatih Hoca bu sefer deplasman gerçeğine set çekememişti. Ve üstelik çok önemli bir karşılaşma için!

MAÇIN ADAMI: Johannes HOPF

Maç boyunca kurtarışları bilhassa ikinci yarı kalesinde devleşen Hopf, üç puanın en büyük mimarıydı.