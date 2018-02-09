Futbol Keyiftir Vesselam

En başta Sinan Gümüş geliyor, bir türlü sürekliliğini yakalayamasa da bunu Fatih Hoca ile yapabilir kalitede. Ve Ryan Donk; Galatasaray’da oynayabilmesi için çok daha fazla emek harcaması gerektiğini biliyor, ancak çaba yok!

İlk on beş dakika tam da Mehmet Özdilek’in beklentisiyle geçti. Aslında bunu da yaptı. Golü buldu fakat hemen sonrasında da golü de yedi. Yani ilk yarı minvalinde bakıldığında, fazlasıyla keyifliydi. Zira Galatasaray çok istekliydi.

Gomis’in yerde kaldığı pozisyonda direk kırmızı karttı. Evet, burada penaltı yoktu ama net gol pozisyonunda olması, kartın rengini belirliyordu.

Son 45 dakika iki takımında skor, hakem nasıl olursa olsun isteğinde azalma olmadan futbola keyif geldi vesselam…

Hayır, maçı sadece sarı kırmızılı ekip kazanmadı ya da tek başlarına turu geçmediler, Konyaspor buraya kadar “saf” futboluyla çok şey kazandırdı bugün İstanbul’da.

Üstelik Konyaspor çok iyi oynadıkları anda geriye düştükleri bir maçta yaptılar. Geçen seneye bakış darmadağın takım, top gelince panik yapan oyuncular şimdi harika bir oyun sergiliyor.

Sinan Gümüş yine çok iyi oynadı. Hala potansiyelini ortaya koymuş değil. Çok farklı bir oyuncu… Nagatomo bugün ne kadar süratli ve oynadıkça takım oyunu oynayacağını bizzat göstermiş oldu. Serdar Aziz oyunu ve golü ile kendini güçlü şekilde hatırlattı. Gomis Gomis Gomis o gerçekten de sıradışı ve kendi evinde aslan kesiliyor.

Artık karşında hangi takım olursa olsun maçlara keyif geldi. Bunu not düşelim.