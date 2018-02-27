Final Kapısı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Şöyle bir kenara bakıldığında Fatih Terim, Okan Buruk, Hasan Şaş, Ümit Davala, Claudio Taffarel adeta UEFA Kupasının bir nevi ön izlemesi gibi. Evet, unvanlar ve yerler değişmiş olsa da her birinde hırs görmek mümkün. Bugün de bu hırsların kurbanı olan Okan Buruk bir tarafta yılların tecrübesi ve sakinliği Fatih Terim bir köşedeydi.
Fatih Terim’in Galatasaray’ı sırrını ortaya çıkartabilmesi için “gol yemesi” gerekiyor. Rodrigues’in hızına ihtiyacı, savunmanın Muslera’ya yardıma koşması, orta sahanın desteğe gitmesi ya da bireysel anlamda kaliteye ihtiyacı oluyor.
Okan Buruk’un Akhisar’ı ise, daha takım oyununa dayalı, Muğdat ve Sissoko gibi isimlerin önderliğinde kolektif bir takım oyununa yönelik bir oyun sergiliyor.
İlk yarıda Akhisar’ın Evgen Seleznyov’un golüyle istedikleri gibi gidecekti. Tehlikeli pozisyonları değerlendirmeye çalışan Akhisar, Ahmet Çalık’ın top takipçiliği sayesinde ilk yarının kaderini erken saatlerde belirleyecekti.
Kupa maçı olması sebebiyle, Fatih Terim daha az şans bulan isimlere yer vermek isterken farklı bir ilk 11 tercihi sonunda daha dağınık ve tam anlamıyla takım olamamış bir resim çizdi.
İkinci yarı; ortada geçen bir futbol, ağırlıklı ev sahibinin istekli oyunu ve beraberliğe yaslanmış aslanlar, finalin adını Ali Sami Yen’e bıraktıklarını açık bir dille ortaya koydular. Unutulan bir Sinan Gümüş’e kadar… Bir türlü gerçekleştiremediği sıçrayışı için kupa maçlarında parantez açtırmayı başarıyor. Son dakikada gelen golüyle Türkiye Kupasında farklı Sinan Gümüş var.
Maç içinde akıl dolu plaseler, Feghouli’nin kaleyle buluşturamadığı toplar, Serdar Aziz’in kritik kurtarışları maçın anekdotlarından. 2-1 kazanılan maçtan henüz bir sonuç çıkartılamasa da rövanşı daha tatlı olacak.
Her zamanki gibi takımı ayakta tutan isimlerden Rodrigues’in karşı takımdaki muadili Muğdat Çelik kendini pek de ispatlayamamış ancak fırsatını yakaladığında takımının ateşini fitilleyen bir isim. Okan Buruk gibi hırslı teknik adamların Anadolu takımlarına kazandırdığı azim lige kalite getirmenin ötesinde, karşısındaki takım ne kadar büyük olursa olsun son dakikaya kadar tehlike yaratabileceğini kanıtladı.
Maçın adamı: Selçuk İnan
Sanki maç esnasında varlığını ispatlayamamış bir isim gibi dursa da takımına o ruhu verebilen bir orta saha. Ya da tecrübe…