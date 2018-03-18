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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.03.2018 - 08:52, Son Güncelleme:

Eskiye Dönüş Sinyalleri

Büşra Yazla
Büşra Yazla
busrayazla@gmail.com
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Büşra Yazla
Büşra Yazla
busrayazla@gmail.com

Büşra Yazla yazdı.

Futbol, dünyanın en çok sevilen, en çok izlenen, en çok konuşulan sporu. Birçoğumuz tuttuğumuz takımın zaferleri ile coşuyor; mağlubiyetleri ile kahroluyoruz. Bu durumu canlı tutan ise hiç şüphesiz büyük rekabetler. Ya da derbiler…

İşte bu yüzden, bize çok farklı duyguları aynı anda tattırabilen, derbilerin en büyüklerinden; Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İstanbul’un iki yakasının iki büyük takımları Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti tam 108 yıl öncesine dayanması bu maçın kalitesini de açıklıyor.

Beklenildiği gibi ev sahibi takımın baskısı ile başlayacaktı ve sonrasında karşılıklı mücedeleler oyunun gelgitlerini ortaya koyacaktı. Esasında, Galatasaray maç boyunca kaleyi yoklayan taraftı. Martin Linnes'in pasında ceza alanının içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis'in yerden sert vuruşu kalenin yanından dışarı çıkacaktı. Benzer pozisyonlar 5 dakika sonra daha tekrarlanacaktı.

Asıl isabetli şut için Garry Rodrigues hızla kat ettiği ceza alanında Volkan Demirel karşılayacaktı. 30. dakika itibariyle Fenerbahçe’nin de baskısıyla karşılıklı gol pozisyonları yakaladılar. Ancak ilk yarı sonucunda maçta gol rüzgarı esmeyecekti. İkinci yarı; Fernando’nun sarı kartıyla başlaması daha önceki derbilerin alameti farikasıydı. Olmadı! İyi ki de olmadı.

Fenerbahçe’de Fernandao’nun oyuna girişiyle fazlasıyla hareket gelecekti. Hatta golü de bulacaktı ancak gol ofsayttı. Son 45 dakika’nın heyecanı bol, gol ataklarının çok olduğu zamanlarda kaleler yoklanacaktı.

Bugün içinse Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabetin tarihteki tozlu sayfalarını çevirdiğimizde bugünkü gerginliklerin hayli uzağında, karşılıklı ataklarla o eski günleri yeniden görebilmenin huzuru ile izlendi bu maç.

Bu rekabet ülke gündemini meşgul ediyor, siyasi ve ekonomik sıkıntıları dahi unutturuyordu. Aslında futbolun futboldan çok 90 dakikaya sıkıştırılmış “rahatlama” maçlarıydı.

Bugün, bu maçta; ezeli rekabet, edebi dostluğun sinyalleriydi. Bir nevi eskiye dönüştü.

Büşra Yazla
Büşra Yazla
busrayazla@gmail.com
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