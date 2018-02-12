Derinlemesine

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Liderlik savaşları başlamışken, hemen hemen tüm takımlar ellerindeki kozları kullanmaktan hiç çekinmiyorlar. Bir de üzerine kazanan kaybeden birbirinden çok, üst sıradakilere puan kazandırıyor söylemleri çoktan başını aldı.
Bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandığı üç puan ve Başakşehir’in kaybı en çok Galatasaray’a fayda sağladı. Aslında hepsi de birbirinden beslenirken liderlik koltuğu takımlara tatlı gelmeye başlayacaktı.
Şimdi lig sırlamasını bir kenara bırakıp, önümüze dönelim… Sarı kırmızlı ekip oyunda içeriye her kat ettiğinde Antalyaspor’a büyük tehlike oluşturdu. İşin garip tarafı Antalya ekibi neredeyse hiç varlık gösteremedi. Hatta geçen hafta oynanan Türkiye Kupası maçında Konyaspor’un mücadelesi ve kalitesi çok konuşulmuşken bu maçtaki beklentiler üst düzeydeydi. Ancak ne var ki Antalyaspor geçen seneki Antalya’dan çok uzaktı.
Cedric Carrasso bugün ikinci yarıyı tenzih ederek topla buluşamazken, Muslera’nın yokluğunda neler yapacağı şüpheliydi. Şimdilik pek bir iş düşmese de bir diğer yedek kaleci Eray İşcan’a göre daha temkinliydi.
İlk yarıdaki baskın üstünlük sonucunda her daim gol/lerini filelerle buluşturan Gomis ve ilk yarının en iyilerinden Feghouli ve her maçta altını çizmekten keyif aldığımız isim Gary Rodrigues yine harika işler çıkartıyordu. Adeta takımı ateşleyen görevi üstlenmişti.
Tahminler Galatasaray’ın kazanmasıydı fakat Fatih Hoca’nın oyuncuları kendi evinde çok farklı oynuyordu. Galatasaray bugün yenmek için değil de fark atmak için sahada gibiydiler, daha ilk yarıda cezayı kestiler.
Nagatomo’da ilk maçlarına göre seri ve içeriye kat eden bir oyuncu olarak Fatih Terim’in ilk 11’deki tercihini epey zorlayacak… Maicon son derece dikkatliydi. Aslında bugün kime görev verdiyse Fatih Terim konuşturdu. Donk bile…
İkinci yarı Antalyaspor’un daha baskılı oynamaya çalışması ve sonucunda golle buluşamaması aslanların işine gelecekti. Antalyaspor’un bu sezon deplasmanda hiç galip gelememesi ve Galatasaray’ın evinde en çok kazanan takım olması bu maçın enteresan istatistiklerinden ama iki takımda bu oyunlarıyla hakkını veriyor. Bu skorla beraber uzun süredir hasret kaldığı zirvede bir süre soluklanacak gibi duruyor Galatasaray. Şimdi dört takımın çok yakın puanlarla takip etmesi derinlemesine bir etki edeceği gibi artık daha da keyif veriyor lig. En alttaki Karabükspor’dan Galatasaray’a kadar…