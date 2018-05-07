Galatasaray takımı şampiyonluk hesaplamaları hatasız yapmayı çalışması Akhisar’ın yıl boyunca iyi performans gösterip sonuç bulamamasının tablosunu çiziyordu. Bir de bu sezon birbirleriyle sık sık karşılaşması işlerini kolaylaştırmış mıydı yoksa ters köşe için bir fısrat mıydı sorularının cevabıydı bu kritik maç.

İki takımda bu sezon sergilediği orta saha dizilişinin biraz dışındaydı. Galatsaray Belhanda’nın yokluğunda Selçuk hamlesi bunun yanında Donk’un daha defansife çekilmesi “riskli” adımlardı. Akhisar’da ise Okan Buruk öğrencileri daha rahat çıkacağı maçta tedirginliğini ortaya koyması sarı kırmızılının işini kolaylaştıracaktı.

Yine de ilk 10 dakikaya kadar iki takımda oyun kurmakta güçlük çekerken, fişi çeken Rodrigues olacaktı. Geçen hafta suskunluğunu bozan oyuncu kendi benliğine dönmüştü bile. Arka arkaya gelen pozisyonlar ve onu iyi takip eden Garry Rodrigues'in tek engeli ağlardı.

İlk yarı Akhisar’a top oynatmayan Galatasaray, bu sezon pek görülmese de ikinci 45 dakika daha temkinli bir oyun çizecekti. Okan Buruk’lu Akhisar daha emin, özgüvenli ve kaleyi yoklayan bir takım profilindeydi. Bir anlamda takımı sırtlayan iki isim hep öne çıkıyordu. Helder Barbosa ve Seleznyov’a yardıma gelen Muğdat’ı saymak gerekir. Fakat sonuca götürecek isim eksik olarak bağırıyordu.

İlk yarı istekli ve gol arayan aslanlar ikinci yarı bu durum Akhisar için geçerliydi. Bir de adını unutturan Gomis olacaktı. Esasında kanatlardan yardım gelmeyince iki maçı boş geçiyor.

Fatih Terim farkı, skor kendi lehineyken rakibe geri dönüş hayali kurdurmuyor. Galatasaray 1-0’ı yakaladığında kazanmış gibi yapmıyor, geriye çekilip rakibini beklemiyor, 2-0’ı kovalıyor. Tıpkı bugünkü gibi…

Galatasaray takımı için en önemli risk, verilen pozisyonlarda olduğu gibi bireysel hatalardı. Bugün diğer maçlara nazaran daha sık karşılaştı ve bu yüzden farkı açamadığı gibi kalesini tehlikeye açmış oldu.

MAÇIN ADAMI: RODRIGUES

Takımı ne zaman oyunu açamadı kritik anlarda devreye girdi. Bugün de arka arkaya attığı golleriyle oynadı ve maçı bitirdi.