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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
07.05.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

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Büşra Yazla
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Ve geliyoruz sezonun sonlarına doğru… Yılın, mayıs ayı futbol için farklı anlamlara bürünürken, kazanıp kaybetmenin altını çizdiği maçlar anlam buluyor. Önemli parantez ise, taraftarın tribünleri renklendirmesi, ambiyans ve gol naraları, maçın ciddiyetine değer katan ekstralardı.

Galatasaray takımı şampiyonluk hesaplamaları hatasız yapmayı çalışması Akhisar’ın yıl boyunca iyi performans gösterip sonuç bulamamasının tablosunu çiziyordu. Bir de bu sezon birbirleriyle sık sık karşılaşması işlerini kolaylaştırmış mıydı yoksa ters köşe için bir fısrat mıydı sorularının cevabıydı bu kritik maç.
İki takımda bu sezon sergilediği orta saha dizilişinin biraz dışındaydı. Galatsaray Belhanda’nın yokluğunda Selçuk hamlesi bunun yanında Donk’un daha defansife çekilmesi “riskli” adımlardı. Akhisar’da ise Okan Buruk öğrencileri daha rahat çıkacağı maçta tedirginliğini ortaya koyması sarı kırmızılının işini kolaylaştıracaktı.

Yine de ilk 10 dakikaya kadar iki takımda oyun kurmakta güçlük çekerken, fişi çeken Rodrigues olacaktı. Geçen hafta suskunluğunu bozan oyuncu kendi benliğine dönmüştü bile. Arka arkaya gelen pozisyonlar ve onu iyi takip eden Garry Rodrigues'in tek engeli ağlardı.

İlk yarı Akhisar’a top oynatmayan Galatasaray, bu sezon pek görülmese de ikinci 45 dakika daha temkinli bir oyun çizecekti. Okan Buruk’lu Akhisar daha emin, özgüvenli ve kaleyi yoklayan bir takım profilindeydi. Bir anlamda takımı sırtlayan iki isim hep öne çıkıyordu. Helder Barbosa ve Seleznyov’a yardıma gelen Muğdat’ı saymak gerekir. Fakat sonuca götürecek isim eksik olarak bağırıyordu.

İlk yarı istekli ve gol arayan aslanlar ikinci yarı bu durum Akhisar için geçerliydi. Bir de adını unutturan Gomis olacaktı. Esasında kanatlardan yardım gelmeyince iki maçı boş geçiyor.

Fatih Terim farkı, skor kendi lehineyken rakibe geri dönüş hayali kurdurmuyor. Galatasaray 1-0’ı yakaladığında kazanmış gibi yapmıyor, geriye çekilip rakibini beklemiyor, 2-0’ı kovalıyor. Tıpkı bugünkü gibi…

Galatasaray takımı için en önemli risk, verilen pozisyonlarda olduğu gibi bireysel hatalardı. Bugün diğer maçlara nazaran daha sık karşılaştı ve bu yüzden farkı açamadığı gibi kalesini tehlikeye açmış oldu.

MAÇIN ADAMI: RODRIGUES

Takımı ne zaman oyunu açamadı kritik anlarda devreye girdi. Bugün de arka arkaya attığı golleriyle oynadı ve maçı bitirdi.

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Büşra Yazla
busrayazla@gmail.com
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